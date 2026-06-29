Keressük a legdurvább izzadásokat és hőségriadózókat!!

Veled is megesett már, hogy a legnagyobb melegben indultál útnak az akarattyai szabadstrandra, de a Vízipók beadta a kulcsot Fehérvár után pár kilométerre, és órákra egy légkondi-mentes vonaton rekedtél egy iskoláscsoporttal? Vagy Rómába mentetek a családi nyaralásra, de a Dolce Vita helyett a pokolban találtad magad, amikor a 40 fokos napon a megolvadt betonba ragadt a papucsod miközben egy Luigi nevű ember túlárazott fagyit akart rád sózni? Esetleg a legjobbkor romlott el a hűtő a munkahelyeden, és neked kellett kikukázni a mindig furcsa diétákat kipróbáló munkatársad félig felforrt kovászos uborka maradékát?

Nemrég elstartolt az év izzadságfoltokban leggazdagabb időszaka, mindenki, aki teheti a Balatonban, a tengerben vagy csak a nagyon erős UV-B sugárzásban fürdik, miközben egyre jobban parázik a klímaválság meg a hőkupola hatásaitól. Mivel még közel se vagyunk a végén, és hátra van az év legmelegebb órája, amikor az abszolút melegrekord is megdőlni látszik, arra gondoltunk, hogy megpróbáljuk összeszedni a hőségriadó legerősebb sztorijait, hogy a nagymeleghez így kívánjunk jobbulást mindenkinek.

Ez alkalomból keressük a legmeredekebb, legizzasztóbb és legextrémebb hőségriadós sztorikat!

Ha van egy jó történeted egy hetekig elhúzódó légkondi szerelésről, egy őrült szomszéd jégkása-felvásárlásáról, vagy a legdurvább vízhiánynak estél áldozatául egy 40 fokos településen, akkor küldd el nekünk a megirom@444.hu-ra vagy Instagramon!

Ha pedig van egy (tényleg csak szigorúan 1 darab) fotód is a hőségriadós kalandodról, akkor azt is csatold a levélben vagy üzenetben, mi pedig közkinccsé tesszük a héten az összes kiemelkedő pályaművet!