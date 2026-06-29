Lövöldözés volt egy alsó-szászországi városban, többen meghaltak

A Spiegel szerint nagyszabású rendőrségi akció van folyamatban az alsó-szászországi, Hamburgtól mintegy 45 kiométerre fekvő Stadéban. Több ember meghalt egy lövöldözésben, és a rendőrség közlése szerint egy személyt letartóztattak.

Fotó: MATTHIAS BALK/dpa Picture-Alliance via AFP

A Német Hírügynökség (dpa) és az NDR műsorszolgáltató öt halálesetről számolt be, és arról, hogy a mentőszolgálatok nagy számban vannak a helyszínen. A rendőrség a közösségi médián keresztül arra kéri az embereket, hogy kerüljék el a környéket. A bűncselekmény háttere egyelőre nem tisztázott. (via Der Spiegel)

FRISSÍTÉS: Már két gyanúsított letartóztatásáról szólnak a hírek, és a lövöldözés helyszíne egy anya- és gyermekotthon volt. Egy Stadéban élő olvasónk úgy tudja, további sérült is van kórházban, és az áldozatok nők.