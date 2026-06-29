Tandemugró ápolónők zuhantak le életük első ejtőernyős ugrásán Franciaországban

Öt ápolónő és az ejtőernyős oktatóik, valamint a pilóta halt meg Franciaországban, amikor lezuhant egy tandemugrásokra használt kisrepülő Nancy közelében. A gép felszállás után, alig 300 méterre a kifutópálya végétől zuhant le vasárnap egy út mellett. A fedélzeten tartózkodó mind a tizenegy ember életét vesztette.

A Pilatus típusú repülőgépet egy ejtőernyős klub bérelte, és a kánikula ellenére (a környéken vasárnap 37 fokot mértek) egész nap vitték a jelentkezőket az ejtőernyős tandemugrásokra – írja a Figaro.

A baleset idején éppen öt ápolónő volt a fedélzeten, akik életük első ugrására készültek. A gép azonban nem sokkal a kifutópálya után, 30 méteres magasságból szinte függőlegesen lezuhant, és a tragédiát senki nem élte túl. Az ápolónők több hozzátartozója is a reptéren várakozott, így ők is szemtanúi voltak a balesetnek.

A hatóságok még vizsgálják a baleset okát, a megyei prefektus előzetesen műszaki hibáról beszélt. Yves-Marie Guillaud, a Francia Ejtőernyős Szövetség elnöke szerint viszont az első jelek alapján a pilóta hibázhatott. A hőség szerinte a repülőgép teljesítményét és a pilóta koncentrációját is befolyásolhatta, és nem lett volna szabad ilyen melegben öt tandemugróval, maximális terheléssel felszállni.