Új szintre emelték a Bohemian Betyars rajongói a norvég focifanok evezős szurkolását

Bombajó koncertet adott Orfűn szombaton a Bohemian Betyars, pedig délután hétkor, gatyarohasztó hőségben kellett játszaniuk. Náluk csak a tömegesen pogózó közönség volt menőbb, ráadásul bemutattak egy újítást. Egy líraibb résznél az örvénylés, középre rohanás vagy szimpla tombolás helyett leültek és eveztek egy jót a pitben, mint a norvég fociszurkerek a vébén.

Ez itt a Baranya megyei verzió:

Ez meg a skandináv:

Aki nem tudja, mi az a pit, az hallgassa meg a Guttermouth kiváló ismeretterjesztő számát a lírai én csajáról, aki állandóan a pitben tombol, ami teljesen kikészíti a lírai ént. Egyébként a színpad előtti részen pogózásra használt területet hívják így. Meg mosh pitnek is, csak az hosszabb.