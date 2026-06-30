A lengyel védelmi miniszter blokkolná Ukrajna uniós csatlakozását egy történelmi vita miatt

Annyira kiakadt a lengyel vezetés azon, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök törvényjavaslatot nyújtott be a parlamentnek egy nemzeti panteon létrehozásáról, hogy a lengyel védelmi miniszter már az ukrán EU-csatlakozás blokkolását is felvetette.

Ebben a panteonban ugyanis nemcsak azok kapnának helyet, akik államfői vagy azzal egyenrangú tisztséget töltöttek be a történelem során a Kijevi Nagyfejedelemség óta, hanem megemlékezhetnek az Ukrán Népköztársaság hadseregének, a galíciai hadseregnek, a Kárpáti Szics Népi Védelmi Szervezetnek és az Ukrán Felkelő Hadseregnek (UPA) a főparancsnokairól vagy velük egyenrangú katonai vezetőiről is.

Lengyelország és Ukrajna között május vége óta tartanak a diplomáciai csörték amiatt, hogy Zelenszkij az egyik ukrán egységet az Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) „hőseiről” nevezte el. Ukrajnában az UPA-t úgy tartják számon, mint amelyik a második világháború idején és után az ukrán függetlenségért harcolt a szovjet uralom ellen. Azonban Lengyelországban a volhíniai mészárlásokhoz kötik, amikor az UPA mintegy 100 ezer lengyel civil lemészárlásában vett részt.

Andrzej Duda akkori lengyel elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a lucki Szent Péter és Pál Apostolok székesegyházában 2023. július 9-én közösen emlékeztek meg a volhíniai mészárlás 80. évfordulójáról, amikor az Ukrán Felkelő Hadsereg egységei tömegesen gyilkoltak lengyel állampolgárokat Fotó: HANDOUT/AFP

Miután a diplomáciai rendezésre tett kísérletek kudarcot vallottak, Karol Nawrocki lengyel elnök beváltotta korábbi ígéretét, és Június 19-én megfosztotta Zelenszkijt a Fehér Sas Érdemrendtől, Lengyelország legmagasabb kitüntetésétől. Erre Zelenszkij lemondta a múlt heti Ukrajna Helyreállítási Konferencián való részvételét, amit Lengyelországban tartottak volna. A vitára utalva Zelenszkij vasárnap azt mondta, hogy „senki és soha nem fogja megmondani az ukránoknak, hogyan éljenek, hogyan beszéljenek, kit szeressenek, kinek legyenek hálásak, és milyen hősöket tiszteljenek”.

Mateusz Morawiecki volt miniszterelnök, a Jog és Igazságosság (PiS) alelnöke szerint a panteonépítés „újabb arculcsapás” Lengyelország számára, és a Donald Tusk vezette kormány „szolgai politikáját” okolta, amiért bírálja az ellenzékhez kötődő Nawrocki elnök kemény álláspontját. A volt miniszterelnök felszólította Lengyelországot, hogy blokkolja Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásainak lezárását mindaddig, amíg nem születik „teljes egyetértés a történelmi igazságról, a lengyel áldozatok exhumálásáról Ukrajnában, valamint az UPA és más bűnösök kultuszának megszüntetéséről”.

Erre kedden Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter már arra utalt, hogy az Ukrán Felkelő Hadsereg dicsőítése miatt akár Ukrajna uniós tagságát is hajlandóak lennének blokkolni. „Az EU-ban nem lehet panteonra emelni azokat, akik rombolják az európai együttműködést. Ukrajna Banderával nem fog belépni az Európai Unióba (...). Nekünk senki sem fogja megmondani, hogyan szavazzunk egy adott állam uniós csatlakozásáról” – mondta a védelmi miniszter.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter Fotó: MARCIN GADOMSKI/AFP

Władysław Kosiniak-Kamysz egyban azzal is megvádolta az ukránokat, hogy nem hajlandók megosztani a dróngyártási technológiákat a Lengyelországból érkező MiG–29-es repülőgépekért cserébe. „Azt gondolom, nagyon partnerségi megközelítést javasoltam. (...) Az ukránok ezt eleinte elfogadták, de nem teljesítették, ezért nincsenek MiG-ek Ukrajna számára, amíg Lengyelország számára nincsenek drónok, illetve drónképességek” – magyarázta.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy Ukrajnának megvannak a megfelelő képességei ahhoz, hogy teljesítse a megállapodást. Ezt szerinte az is bizonyítja, hogy ezen a területen együttműködést kezdett a Közel-Kelettel. Kosiniak-Kamysz szerint Ukrajna ilyen irányú lépése Lengyelország számára „szimbolikus, de nagyon fontos gesztus” lenne. (Notes from Poland/Gazeta Wyborcza)