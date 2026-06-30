A társadalomkutatók arra kérik a KSH-t, hogy öntsön tiszta vizet a pohárba a buheragyanús szegénységi adatok kapcsán

A Magyar Tudományos Akadémia három szakbizottsága, a Magyar Szociológiai Társaság és a Magyar Közgazdaságtudományi Egyesület közös közleményben kéri a Központi Statisztikai Hivataltól (KSH), hogy távolítsák el a hibás jövedelmi adatokon alapuló magyarországi szegénységi mutatókat az Eurostat és a KSH adatbázisaiból.

Tavaly áprilisban, majd júniusban egy-egy olyan cikk, illetve az alapjául szolgáló tanulmány jelent meg a Válasz Online-on, amelyek azt mutatták be, hogy valami nagyon nem stimmel a hivatalos szegénységi adatokkal. Eszerint a KSH által közölt szegénységi adatok valahogy éppen úgy jöttek ki évek óta, hogy a szokásos eloszlás helyett extrém mértékű kiugrások vannak egyes jövedelmi sávokban.

Mit tesz isten, pont a szegénységi küszöb felett, ezzel papíron csökkentve a szegénység mértékét Magyarországon.

A KSH akkori kimutatásai szerint Magyarországon tömegek csusszannak át alig a szegénységi küszöb felett, amire sem a kutatók, sem a KSH korábbi elnökhelyettese nem talált szakmai magyarázatot. A KSH ezzel, szándékosan vagy sem, de azt a kormányzati narratívát erősítette, hogy Magyarországon ütemesen csökken a relatív szegénység, és egyre kevesebben vannak kitéve a lecsúszás kockázatának. Később újraszámolták a buheraszagú adatokat és kiderült, hogy sokkal többen vannak a szegénységi küszöb alatt, de az nem derült ki, hogy történt a tévedés.

A szakmai szervezetek most azt is kérték a KSH-tól, hogy részletesen tárja fel a hibák keletkezési körülményeit és alakítsanak ki olyan intézményi kereteket, amik egyrészt biztosítják a már publikált adatok szakszerű felülvizsgálatát, valamint garanciát jelentenek arra, hogy a jövőben ne fordulhassanak elő hasonló, kirívó problémák a KSH adatközléseiben.

„[…] a hibás adatok közlése jelentős károkat okozott a társadalomtudományi kutatásnak és a tényeken alapuló szakpolitika-alkotásnak. Emellett a szakmai és a szélesebb közvélemény is téves képet kaphatott a magyar társadalom jövedelmi viszonyairól és állapotáról” – írták közleményükben. (via Telex)