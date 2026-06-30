Az Európai Bizottság szerint nem lesz általános schengeni vízumtilalom az oroszokkal szemben

Az Európai Bizottság nem készít elő teljes tilalmat az orosz állampolgárok schengeni vízumaira, jelentette az orosz állami hírügynökség, a TASZSZ a Bizottság sajtószolgálatára hivatkozva.

A Bizottság szóvivője az ügynökségnek azt mondta, hogy a testület korábban többször is jelezte: jelenleg célzott intézkedéseken dolgozik, amelyek a vízumrendszer módosításával reagálnának az Ukrajna elleni háborúban részt vevő katonák jelentette potenciális biztonsági kockázatokra. A szóvivő hozzátette, hogy ezeket az intézkedéseket a 21. szankciós csomag részeként terjesztették elő.

Június 30-án az Izvesztyija című lap egy „európai forrásra” hivatkozva arról számolt be, hogy a Bizottság egy teljes turisztikai vízumtilalom bevezetését is mérlegeli az orosz állampolgárok esetében.

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Június elején Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt javasolta, hogy a 21. szankciós csomag részeként tiltsák meg az EU-ba való belépést minden olyan orosz állampolgár számára, aki részt vett a háborúban vagy 2022. február 24. után katonai szolgálatot teljesített. A javaslat nem részletezte, hogyan működne a gyakorlatban egy ilyen korlátozás.

A Bloomberg szerint Olaszország és Franciaország fenntartásokat fogalmazott meg a bizottsági javaslattal kapcsolatban. A két ország nem ellenzi, hogy a korábbi orosz katonák ne léphessenek be az Európai Unió területére, ugyanakkor attól tartanak, hogy a jelenlegi formájában a javaslat de facto teljes beutazási tilalomhoz vezethetne az orosz állampolgárok számára. Olasz és francia tisztviselők szerint ugyanakkor „nehéz lenne” pontosan megállapítani, ki vett részt a háborúban, és ki nem. (meduza)