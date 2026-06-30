Csalásért 30 év börtönre ítélték az önkéntes száműzetésbe vonult kínai milliárdost Amerikában

A Kína egykor leggazdagabb emberei közé sorolt milliárdost, aki önként vonult száműzetésbe az Egyesült Államokba, hétfőn 30 év börtönre ítélték egy nagyszabású csalás miatt, amivel a szövetségi bíró szerint több mint 1000 embernek okozott több százmillió dolláros kárt világszerte. A bíró azt mondta, hogy Guo Wengui „a Kínába demokráciát vinni akarókra vadászott”, elvette a pénzüket, hogy fényűzően élhessen.

Szándékait a Kínai Kommunista Pártra utalva a következőkkel védte: „Azért jöttem az Egyesült Államokba, hogy elpusztítsam a KKP-t.”

A bíró az ítélethozatal során felolvasott az áldozatoktól kapott levelekből, ezekben arról számoltak be, hogy elvesztették megtakarításaikat, súlyos szorongást és szégyenérzetet éreztek, és hogy családtagjaik ellenük fordultak a rossz befektetési döntésük miatt.

Guo Wengui Fotó: DON EMMERT/AFP

A bíró szerint Guo „nem vállal felelősséget a tetteiért, és ehelyett hihetetlen módon ragaszkodik ahhoz, hogy viselkedése senkinek sem okozott veszteséget és nem ártott senkinek.” Azt mondta, hogy „felszólította támogatóit, hogy zaklassák és félemlítsék meg azokat, akik mernek felszólalni ellene”.

A bíró a börtönbüntetés mellett még 889 millió dolláros kártérítésre kötelezte Guót. Guót 12 bűncselekményből kilencben bűnösnek találták az egy hétig tartó tárgyalás során. Az ügyészek szerint Guo több százezer embert győzött meg arról, hogy összesen több mint 1 milliárd dollárt fektessenek be az általa irányított szervezetekbe, beleértve a médiacégét, a GTV Media Group Inc.-t, valamint az úgynevezett Himalaya Farm Alliance-t és a Himalaya Exchange-et.

A kormány a jelenlévő bírósági beadványokban azt állította, hogy Guo nem mutatott megbánást a bűnei miatt, és kihasználta az amerikai menedékjogi törvények lazaságát, hogy Amerikában boldoguljon. (CNN)