Letartóztatásban marad a gázmaffia 2 gyanúsítottja

A Fővárosi Főügyészség eredményesen fellebbezett a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekményekkel gyanúsított két cégvezető bűnügyi felügyeletbe helyezése ellen – a bíróság másodfokon ismét letartóztatta őket, írják közleményükben.

Az ügyben 2024 augusztusa óta folytatott kiterjedt nyomozás célja annak a több gázimportőr cég által 2023. szeptembere óta kiépített számlázási láncolatnak a feltárása, melyben a megalapozott gyanú szerint az érintett cégek a bevallásaikban havi szinten milliárdos nagyságrendű belföldi földgáz értékesítés után fizetendő forgalmi adót milliárdos nagyságú fiktív keresztértékesítéssel minimalizálták oly módon, hogy a földgáz értékével megegyező összegben „papíron” műszaki cikkeket vásároltak hazai gazdasági társaságoktól, melyeket külföldre, az EU-n belüli partner részére szintén fiktíven értékesítettek tovább.

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Az ügynek jelenleg 41 gyanúsítottja van, közülük a nyomozó hatóság 5 személyt – köztük a két érintett cégvezetőt - különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással, míg további 36 főt közokirat-hamisítással gyanúsít.

A két ügyvezetőt a Fővárosi Főügyészség indítványára még 2025. januárjában tartóztatta le a bíróság, akik azóta letartóztatásban voltak.

A másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék a június közepén meghozott végzésével a főügyészség fellebbezésének helyt adott és a gyanúsítottakat ismételten letartóztatta. A széles körű nyomozás mind a további elkövetők kilétének azonosítása, mind pedig az okozott vagyoni hátrány teljes körű visszaszerzése érdekében az ügy külföldi vonatkozásainak a felderítésére is kiterjed.

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