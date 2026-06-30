Megvannak az első zenészek, akik történhet bármi, kitartanak Tusványos mellett

„Orbán Viktor hangjára ébredsz. Papírból csákót készítesz, a tavaly készített fotók tanulsága szerint ez megvéd a napszúrástól. Nem gondoltad volna, hogy ennyi rövidnadrágos politikust látsz majd egy helyen. S miközben az utolsó koncert akkordjaira életigenlően bólogatsz a hűs székely éjszaka csillagos ege alatt az utolsó pénzeden vásárolt olcsó sörrel a kezedben, arra gondolsz, Tusványos nem hiába a világ közepe…” - Tusványos, Intuitív előrejelzés kezdő táborlakóknak, Vol. V., 2012

A Fidesz korszakos kudarca ellenére is megrendezésre kerül a idén a 35. Tusványos Tusnádfürdőn. A fesztiválig kevesebb, mint egy hónap van hátra, a hivatalos honlapra mégis csak most kezdenek el csordogálni az infók az idei fellépőkről, a programok fül pedig teljesen üres. Németh Zsolt, a tusnádfürdői vigadalom egyik főszervezője azt már elárulta, ki nem lesz ott a dzsemborin: Magyar Pétert, az ország miniszterelnökét nem hívják meg, ugyanis „folyamatosan minősíthetetlen hangnemben sértegeti politikai ellenfeleit, partnereit, beleértve a külhoni magyar vezetőket.”

Orbán Viktor szokáshoz híven elmondja beszédét a fesztiválon, a párbeszédközpontúságra hivatkozva a szervezők pedig azért meghívnának néhány tiszást, például Heidl György államtitkárt, Kollai István nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkárt és Tarr Zoltán nemzetpolitikáért felelős minisztert. Mondjuk utóbbit már tavaly is meghívták, Tarr azonban csapdát szimatolva nem élt a lehetőséggel.

Már tavaly is a szokásosnál nagyobb figyelem övezte Tusványost, miután 2025 júliusában a Republikon már több százalékpontos Tisza előnyt mért. A választások előtti utolsó fesztiválon Bayer Zsolt a Fidesszel elégedetlen fiataloknak megüzente: „Anyádat”, Orbán Viktor pedig annuális nyári beszédében kifejtette, mindenért az EU a hibás, a Tisza pedig háborúpárti és reziscsökkentés ellenes. Mindeközben nyomult a #mocskosfideszsummer. Idén a kérdés az, kik fognak kiállni a padlóra küldött Fidesz mellett, kik lépnek fel a fesztiválon, ahol a főattrakció Orbán Viktor 16 év után már nem miniszterelnökként mond szónoklatot.

Tusványos az első Orbán-kormány veresége után is a Fidesz egyik legfontosabb politikai fóruma maradt. A fesztivál csúcspontja évről-évre Orbán Viktor beszéde, amely rendszerint a Fidesz politikai üzeneteinek és stratégiai irányvonalának legfontosabb nyári fóruma.

Magyar Péter, aki korábban maga is az esemény visszatérő látogatója volt, múlt kedden a Parlamentben beszélt a Tusványosra költött állami pénzekről. Elmondása szerint csak a Pro Economica Alapítványon keresztül mintegy 600 millió forint közpénz jutott a rendezvényre, emellett pedig több állami, vagy részben állami tulajdonú vállalat, köztük a Mol és az MVM is milliárdos nagyságrendben támogatja azt.

Ezeknek a támogatásoknak köszönhetően tudtak Tusványosra hívni más magyar fesztiválokon is szívesen látott népszerű előadókat, olyanokat is, akik nem tartoznak a Fidesz holdudvarához. A fellépések miatt kritizált több előadó azzal védekezett, hogy a szemükben a fesztivál nem politikai esemény, hanem erdélyi fellépési lehetőség. És persze vannak azok is, akik büszkén mentek a fideszes rendezvényre, sőt mennek most.

A vereség utáni nagy maradók

Edda. Nem kellettek médiumi képességek, hogy valaki megtippelje, idén is lesz Edda Tusványoson. Az Orbán- és ufóhivő Pataky Attila zenekarával bejáratott fellépője a fesztiválnak. A zenész idén márciusban a volt kormánypárttól Kossuth-díjat kapott, a legutolsó NKA-s eresztésből cége 150 millió, bandájának minden aktív tagja pedig fejenként 5-5 millió állami támogatásban részesült.

Ismerős Arcok. Természetesen továbbra is a nemzeti oldalra teszi le a voksát az Ismerős Arcok. Legutóbb 2023-ban léptek fel az eseményen, de akkor biztos nem volt senkinek akkora szüksége a nemzeti összetartozás félhivatalos himnuszát, a Nélküledet ordítani, mint most. Nyerges Attila frontember szerint a dal népszerűsége egyébként is Orbán Viktornak köszönhető, Magyar Pétert pedig letrógerezte. A Tisza párt vezetőjéről a zenekar még dalt is írt, amit végül mégse tettek rá legújabb lemezükre, de hátha Tusnádfürdőn mégis eljátsszák.

Anna and the Barbies. Már 2017-ben és 2019-ben is fellépett Tusványoson, az idei fellépést ennek ellenére saját platformjaikon egyelőre picit sem nem reklámozzák. Pásztor Anna, a zenekar frontembere és a Duna TV állandó vendége a Telexnek áprilisban azt mesélte, hogy Tóth Gabi felhívta őt telefonon, és azt mondta neki, hogy be kellene mennie a Fidesz-frakcióba beszélgetni Kocsis Máté frakcióvezetővel. Pásztor szerint Tóth Gabi akkor azt is mondta, olyan előadókat keresnek, akik nem politizálnak a koncertjeiken, és fellépéseket vállaltak volna – feltehetően a Fidesz-frakció megbízásából. Anna akkor azt nyilatkozta, politikai felkérésekre sehol nem lépnek fel. Azaz Tusványost feltehetően nem tekintik politikainak.

Kiszámítható eleme a visszatérők sorának a Szabó Balázs Bandája is. A folkzenekar 2015 óta stablian két évente meghívást kap Tusványosra, az irigylésre méltó szériát csak a Covid vírus tudta megbomlasztani, hisz a 21-es fesztivál elmaradt. A zenekar semmilyen formában sem kommentálta a kormányváltást. Újra megmutatja magát a 4s Street, a Maszkura és a Tücsökraj és a Kowalsky meg a Vega is, mindegyiküknek negyedik Tusványosa ez az elmúlt 10 évben.

Újak

Pár olyan előadót is bejelentettek már, akik eddig nem voltak Tusványoson, de valamiért épp most döntöttek úgy, hogy itt az idő fellépni a Fideszhez köthető rendezvényen. Ezek nagyrészt erdélyi zenekarok, mint a Funkorporation, a This Is Us vagy a Skanzen. De feltűnik a Magyar Banda is, akiket nevük alapján mintha csak erre az eventre találtak volna ki, vagy Horváth Tamás, akinek fellépését hiába jelentette be a fesztivál majdnem 2 hete, jelen állás szerint még nem promózta be csatornáin a közelgő koncertet.

Akik még lehet, hogy fellépnek

Ami késik, nem múlik, a bővülő felhozatalban még sok ismerős névvel találkozhatnak a Tusványosra készülők. Itt lenne az idő például, hogy fellépjen a Szabó Balázsékoz hasonlóan 2 évente meghívott Beatrice. Nehéz lenne indokot találni rá, miért ne mehetne zenélni a nemzeti oldal csótánya, a kitartó és heves orbánista, Kossuth-díjas Nagy Feró.

A Tusványos-kedvenc Magna Cum Laude fellépésére csak azért nem fogadnék, mert tavaly, a választások előtti utolsó fesztiválon már játszottak. Annál nagyobb esély lehet a szintén nagy tusványosozó Bagossy Brothers csatlakozására. Bagossyék minden páros évben színpadra léptek a rendezvényen 2014 óta, kivéve a járvány miatt lemondott 2020-as eseményt. Rúzsa Magdit is ellőtték a szervezők a választást megelőző évben. Rúzsa sem hiába tette oda magát a tusnádfürdői összejöveteleken, a Telexhez eljutott lista alapján ő is azok között a közsszereplők között van, akik diplomata útlevelet kaptak.

Következhetne már egy jó Magashegyi Undeground konci is, hisz ők is többszörös visszatérői a fesztiválnak, de a páros évek bejáratott vendégeiként a Honeybeastnek is kinéz már egy tusványosi műsor. De az én fejemben az igazi kérdés: vajon hol lesz Kovács Ákos nagy klasszikus Fidesz-kedvenc a tusnádfürdői buli alatt? A felsorolt előadók közül egyébként kizárólag Nagy Feró kommentálta a rendszerváltást, meglátása szerint „magyarázkodni itt nem kell, lefőtt a kávé, nekünk ennyi”.

Az is nagy kérdés, hogy ki tudják-e fizetni ezeket a fellépőket most, hogy már nehezebb támogatókat szerezni a rendezvényre.

Akik nem lesznek ott

Triplán nem lesz ott az idei Tusványoson a Margaret Island zenekar. Egyrészt a zenekar 2025-ben feloszlott, másrészt már felléptek a tavalyi fesztiválon is, már hetedjére, ahol a zenekar énekese, Lábas Viki egy picike szivárványos zászlót lengetett meg. Ez elég is volt, hogy 3 hét múlva rajta lehessenek Deutsch Tamás mocskosfideszezős zenészeket jegyző feketelistáján.

Aki már napok óta Quimby koncertet próbál manifesztálni Tusnádfürdőre, szintén könnyen csalódhat. Kiss Tibiék a 2010-es években még sziklaszilárd részét képezték a Tusványos felhozatalnak, utoljára 2023-ban léptek fel a fesztiválon. Nem csak a Deutsch-féle listán tűntek fel, de a választások előtt tartott Hősök terés Rendszerbontó Nagykoncerten is elnyomták a Forradalom című dalukat, ezzel valószínűleg végleg kiejtették magukat a potenciális tusnádi fellépők köréből. Merhetjük remélni hogy a Blahalouisiana is jóllakott Tusványosból, hisz az elmúlt években már kétszer, 22-ben és 24-ben is bevállalták a haknit. Április 14-én szivecskés kommentárral kipakolt posztjukban „SZERESSETEK” feliratú molinó és melegzászlócska kapta a főszerepet. Bár az akciót nehezen lehetne az évtized politikai kiállásának nevezni, talán az összeférhetetlenséghez már ez is elég Németh Zsoltéknak.

Folyamatosan érkeznek az újabb nevek a fesztivál Facebook-oldalán, a megnyitóig pedig már csak 3 hét maradt. Érdekes lehet figyelni a következő napokban, kik csatlakoznak még a line uphoz, de zenei felhozataltól függetlenül feltételezhetjük, hosszú idő óta az idei lesz az egyik legerőtlenebb tusványosi buli.