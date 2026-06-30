Melléthei-Barna Márton szerint Magyar Péternek volt igaza Forsthoffer ügyében

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Melléthei-Barna Márton szerint igaza volt Magyar Péternek, amikor arról beszélt, hogy minisztertől és miniszterelnöktől nem lehet megvonni a szót.

Fotó: Németh Dániel/444

A 444 kérdésére a frakcióvezető-helyettes arról beszélt, a házelnöknek vagy a levezető elnöknek van szabadsága, azt tiszteletben kell tartani, de jogászi véleménye szerint a házszabályban nincs olyan lehetőség, hogy a tárgytól eltérés miatt megvonják valakitől a szót (ezt mi sem találtuk meg). Az országgyűlési törvény értelmében a képviselőktől lehet megvonni a szót, a minisztertől és a miniszterelnöktől nem.

A jogértelmezést végig kell vinni, ezt a Házbizottság csütörtöki ülésén teszik majd meg.

Megkérdeztük, hogy politikai szempontból hogyan értékelik, hogy Magyar Péter nyilvánosan bírálta Forsthoffer Ágnest, mire Bujdosó Andrea frakcióvezető azt mondta, az ülésen többször volt olyan, hogy akár képviselő, akár kormánytag megkérdőjelezte a házelnök döntését, de nekik megvan a joguk arra, hogy döntést hozzanak. „A parlamenti munka része, vannak másmilyen értelmezések, nem gondolom, hogy ez fontos eleme a működésnek.”

Hétfőn kérdést küldtünk az Országgyűlés sajtóirodájának, hogy Forsthoffer Ágnes mi alapján vonta meg a szót Magyar Pétertől, ha válaszolnak, a cikket frissítjük.