A parlamenti leghevesebb vitájában Forsthoffer Ágnes házelnök elvette a szót Magyar Pétertől, aki ezt nem hagyta annyiban

Ki védi meg a gyermekeket a politikától címmel nyújtott be interpellációt Hegedűs Barbara fideszes képviselő eredetileg Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszternek.

A téma az az interjú volt, amit a kampányban Magyar Péter és Bódis Kriszta készített egy 11 éves gyerekkel. Hegedűs szerint visszaélés történt. „A hírek szerint ugyanis gátlástalanul belerángattak a politikai kampányukba egy végtelenül kiszolgáltatott, Szolnokról elszökött 11 éves kisfiút. Politikai haszonszerzés érdekében kamera elé ültették ezt a gyermeket, és irányított, manipulatív kérdésekkel gyakorlatilag szavakat adtak a szájába, hogy terhelő vallomást tegyen a gyermekvédelemben tiszteséggel dolgozó szakemberekre. Tették mindezt a törvényes gyám tudta, beleegyezése és jelenléte nélkül” - mondta Hegedűs.

A fideszes képviselő szerint a gyám már meg is tette a feljelentését, az ügy pedig a rendőrségtől a főügyészség asztalára került. „Ön szerint helyes-e a gyermekek politikai célú felhasználása, tettek-e lépéseket az ügy kivizsgálása érdekében? Elfogadható-e, hogy a törvényes gyám tudomása, hozzájárulása, beleegyezése nélkül napokra ismeretlen helyen tartanak egy speciális gyermekotthonban nevelt gyermeket, képzik, interjút vesznek fel vele és azt nyilvánosan közzé teszik?” - kérdezte a miniszter.

A miniszter helyett azonban Magyar Péter válaszolt, indulatosan. Előbb Pócs Jánosról jelentett a házelnöknek, hogy most is hülyét csinált a parlamentből és videózott végig, annak ellenére, amiről Forsthoffer beszélt az ülés legelején. Szégyellje magát, maga egy igazi rossz bohóc - üzente már Pócsnak. Magyar szerinte lassan mégis vissza lehetne térni a képviselők megbírságolására, már csak a Ház tekintélyének a védelme érdekében.

A témára rátérve kérdéssel nyitott. „Képviselő asszony, nem szégyellik magukat? Ön egy kisgyermekről beszél, aki az önök kormányzása alatt visszatérően az utcán élt, télen-nyáron, hidegben, forróságban. Megszökött, mert bántalmazták. Vagy éppen a gondozók vagy a társai az önök gyermekvédelmében, amelyben több ezer gyermeket tönkre tettek. Ezek után ezt a gyermeket, miután éppen három hónap óta egy lépcsőházban húzta meg magát, megtalálta egy önkéntesünk, és a kisfiút elhozták az egyik rendezvényünkre, mert szeretett volna velem beszélni. Beszéltem vele, elmondta, hogy mi történt.”

A gyámról is beszélt, akit kihagytak. „Ön tényleg a gyámra hallgat, arra, aki semmit nem tett éveken keresztül ezért a gyerekért, aki visszatérően az utcán élt, miután nem volt hely az átmeneti otthonba, ahová bevitték az önök kormányzása alatt. Egy civil mentette meg az utcáról, utána, miután elmondta, hogy mi történt vele, visszavitték a lakásotthonba a kérésünkre, majd utána elrejtették és a gyermekvédelmisek elvették tőle azt a telefont, amit a civilek adtak neki, hogy ne legyen egyedül, hogy tudjon kapcsolatot tartani a külvilággal, ha újra bántalmazzák. Ezután elvitték talán Fótra, gyógyszereket kapott és elzárták a külvilágtól. Majd néhány hétre rá, még mindig az önök kormányzása alatt a kisfiút bedrogozva találták meg Budapest utcáin. Hát nem szégyellik magukat? Nem szakad rá önökre ez a ház? Szégyellje magát mindenki, ön is, Gulyás Gergely.”

Hegedűsnek egy perce volt, hogy jelezze, elfogadja-e Magyar válaszát. Azzal kezdte, hogy egyetért Forsthoffer korábban elmondott, a parlamenti munka méltóságáról szóló szavaival, de inkább változtassanak úgy a házszabályon, hogy az ellenzék csak büntetést kaphat, a miniszterelnök meg bármikor bármit mondhat bárkire.

Majd válaszolt is Magyarnak: „Aljas mocskos politikai haszonszerzés céljából kihasználtak egy 11 éves gyermeket. Miért nem követték a jogszabályokat? Miért nem a törvény utat követve értesítette Magyar és Bódis a gyámot vagy a rendőrséget a gyermek megtalálását követően. Napokig nem értesítették, csak a videó elkészítése után és a gyermek ezek után pszichiátriára került.”

Hegedűs egy perces időkerete itt lejárt, még hosszasan mondott valamit Magyarnak, de azt már nem lehetett hallani. Viszont Magyar sem válaszolhatott, mert az interpellációban nincs már erre módja. Magyarnak az interpellációra adott válaszát Hegedűs nem fogadta el, de a tiszás többség igen.

Magyar viszont nem akarta mindezt ennyiben hagyni. Novák Elődnek egy teljesen más témában feltett kérdésére rövidebben válaszolt, és a kétperces kerete másik felét arra akarta felhasználni, hogy Hegedűsre reagáljon. „Tényleg szégyellje magát Hegedűs Barbara. Elmondom akkor részletesen, hogy mi történt”. Addig jutott, hogy Ön biztosan nem törődött volna ezzel a gyerekkel, mint ahogy egyik fideszes sem, amikor Fortshoffer Ágnes házelnök közbeszólt, hogy Magyar válasza nem kapcsolódik Novák Előd kérdéshez. A miniszterelnök és a tiszás házelnök párhuzamosan beszéltek egy ideig, Magyar azt még elmondta, hogy a kisfiú nem ment volna vissza az otthonba, de ekkora elvette tőle a szót Forsthoffer. A fideszesek megtapsolták a Magyarba a szót belefojtó házelnököt.

De még ez sem volt a vége. Magyar ugyanis egy harmadik kört is tett. A volt megafonos Szűcs Gábor kérdezte arról, hogy miért adták vissza az ukránoknak az aranykonvoj lefoglalt szállítmányát, Magyar gyorsan lecsapta a labdát, hogy azt még ügyvivőként az Orbán-kormány szolgáltatta vissza. Majd rátért újra Hegedűs Barbara felszólalására, de ez a reagálása már sokkal inkább Forsthoffer Ágnesről szólt, nem is rejtett erős kritikával, és Házszabály magyarázattal. Magyar szerint ugyanis a házelnöknek a Házszabály szerint nem lett volna joga elvenni tőle a szót, egy kormánytagot ugyanis nem kötelezi semmi, hogy egy interpellációra adott válaszban nem térhet el a kérdés tartalmától. Ezt a pulpitusról viszont már nem Forsthoffer Ágnes, hanem az időközben őt váltó levezető elnök, Vitályos Eszter hallgatta.

Magyar arra kérte a mindenkori levezető elnököket, hogy tartsák tiszteletben azt a szabályt, hogy kormánytagtól ilyen esetben nem veszik el a szót. A fideszes Vitályos Eszter az észrevételt megköszönve azt javasolta, hogy a Tisza-frakció tegyen javaslatot a Házbizottságnak, hogy tárgyaljanak erről a következő ülésen.