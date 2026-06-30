Montenegró EU-csatlakozása nagyjából egy euróba kerül majd minden uniós adófizetőnek

A Montenegró Európai Unióhoz történő csatlakozása a következő uniós költségvetési ciklusban mintegy 3 milliárd euróba kerül majd, közölte kedden az Európai Bizottság.

A kis balkáni ország, amely várhatóan 2028-ban válhat az EU tagjává, teljes jogú tagsága esetén jogosult lesz mezőgazdasági támogatásokra és regionális kifizetésekre az unió központi költségvetési forrásaiból.

Ez a következő, 2028 és 2034 közötti költségvetési ciklusban átlagosan körülbelül 1 euró többletköltséget jelentene minden uniós adófizető számára – mondta egy magas rangú európai bizottsági tisztviselő, aki névtelenséget kért, mivel nem nyilatkozhatott hivatalosan. „Ez egy nagyon olcsó csésze kávé” – tették hozzá.

Fotó: {georgios.giannopoulos at gmail./2009

Az EU következő, 2 billió eurós költségvetését – amely 2028 elején lép hatályba – meg kell majd emelni az új tagállamok csatlakozásával járó költségek fedezésére.

Az Európai Bizottság június 30-án terjesztette elő Montenegró uniós csatlakozására vonatkozó pénzügyi javaslatát. Ezt most az EU-tagállamoknak kell jóváhagyniuk, mielőtt megkezdődhetnének a pénzügyi tárgyalások Brüsszel és Montenegró között.

„A mai csomag újabb kézzelfogható lépés Montenegró uniós jövője felé. Felkészítjük Montenegrót, a tagállamokat és intézményeinket is” – mondta közleményében Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Montenegró – egy 600 ezres lakosságú ország, amely 2010-ben vált EU-tagjelöltté – várhatóan 2028-ra lesz az Európai Unió következő tagja, bár egy uniós tisztviselő szerint csekély az esélye annak, hogy pontosan január 1-jén csatlakozik. Hozzájárulása az EU költségvetéséhez a következő hét évben mintegy 500 millió euróra tehető. (Politico)