Foci-Vb 2026
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Norvégia az első európai csapat a nyolcaddöntőben a vébén

foci-vb 2026

Erling Haaland 86. percben szerzett góljával Norvégia 2–1-re legyőzte Elefántcsontpartot a világbajnokság nyolcaddöntőjében, és története során először bejutott a legjobb 16 csapat közé.

A Manchester City sztárja első világbajnokságán három mérkőzésen öt gólnál jár, és Lionel Messi mögött a góllövőlista második helyén áll.

A mérkőzés elején Elefántcsontpart volt aktívabb, az első 30 percben több veszélyes támadást vezetett. A norvégok azonban fokozatosan rendezték a védekezésüket, és a félidő hajrájában egy villanással megszerezték a vezetést: a 39. percben Antonio Nusa balról tört be a tizenhatoson belülre, Nicolas Pépé mellett befelé cselezett, majd jobb lábbal gyönyörűen csavart a hosszú felső sarokba.

Fotó: PAUL ELLIS

A fordulás után Elefántcsontpart egyre nagyobb nyomást helyezett Norvégiára, és a csereként beálló Amad Diallo érkezésével érezhetően feljavult a játéka. Diallo előbb fontos mentéssel akadályozta meg Norvégia második gólját, majd a 74. percben egy gyors kényszerítőzés után látványos egyéni akció végén kiegyenlített.

Az egyenlítés után nyílttá vált a mérkőzés, mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek, de a hajrában ismét Norvégia került előnybe. A 86. percben Oscar Bobb futott be a védők mögé, középre tett labdáját Patrick Berg továbbpörgette, Haaland pedig közelről nem teljesen tisztán találta el a labdát, de az így is átgurult a gólvonalon.

A hosszabbításban Nyland kapus még nagyot védett Amad szabadrúgásánál, így maradt a 2–1-es eredmény. A lefújás után a játékosok és a szurkolók Martin Odegaard vezetésével a jellegzetes viking evezést imitálva ünnepeltek.

A norvégok a vasárnapi nyolcaddöntőben Brazília ellen lépnek pályára a New Jersey-i MetLife Stadionban. Érdekesség, hogy a brazil válogatott története során még nem tudta legyőzni Norvégiát, ami külön pikantériát ad a párharcnak.

39'
A. Nordby Nusa
45+1'
A. Nordby Nusa
60'
C. Inao Oulaï
A. Traoré
60'
A. Bonny
S. Wahi
71'
A. Sørloth
O. Bobb
71'
A. Nordby Nusa
A. Schjelderup
74'
A. Traoré
83'
M. Pedersen
F. Aursnes
86'
E. Haaland
87'
N. Pépé
O. Diakité
90+3'
Y. Diomande
E. Guessand
90+3'
G. Konan
B. Touré
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Benics Márk
foci