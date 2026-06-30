Norvégia az első európai csapat a nyolcaddöntőben a vébén

Erling Haaland 86. percben szerzett góljával Norvégia 2–1-re legyőzte Elefántcsontpartot a világbajnokság nyolcaddöntőjében, és története során először bejutott a legjobb 16 csapat közé.

A Manchester City sztárja első világbajnokságán három mérkőzésen öt gólnál jár, és Lionel Messi mögött a góllövőlista második helyén áll.

A mérkőzés elején Elefántcsontpart volt aktívabb, az első 30 percben több veszélyes támadást vezetett. A norvégok azonban fokozatosan rendezték a védekezésüket, és a félidő hajrájában egy villanással megszerezték a vezetést: a 39. percben Antonio Nusa balról tört be a tizenhatoson belülre, Nicolas Pépé mellett befelé cselezett, majd jobb lábbal gyönyörűen csavart a hosszú felső sarokba.

A fordulás után Elefántcsontpart egyre nagyobb nyomást helyezett Norvégiára, és a csereként beálló Amad Diallo érkezésével érezhetően feljavult a játéka. Diallo előbb fontos mentéssel akadályozta meg Norvégia második gólját, majd a 74. percben egy gyors kényszerítőzés után látványos egyéni akció végén kiegyenlített.

Az egyenlítés után nyílttá vált a mérkőzés, mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek, de a hajrában ismét Norvégia került előnybe. A 86. percben Oscar Bobb futott be a védők mögé, középre tett labdáját Patrick Berg továbbpörgette, Haaland pedig közelről nem teljesen tisztán találta el a labdát, de az így is átgurult a gólvonalon.

A hosszabbításban Nyland kapus még nagyot védett Amad szabadrúgásánál, így maradt a 2–1-es eredmény. A lefújás után a játékosok és a szurkolók Martin Odegaard vezetésével a jellegzetes viking evezést imitálva ünnepeltek.

THE FAMOUS NORWAY CELEBRATION



VIKING ROAR 🚣♂️ pic.twitter.com/oIajnGzeWw — Paa🏄♂️ (@paacfc) June 30, 2026

A norvégok a vasárnapi nyolcaddöntőben Brazília ellen lépnek pályára a New Jersey-i MetLife Stadionban. Érdekesség, hogy a brazil válogatott története során még nem tudta legyőzni Norvégiát, ami külön pikantériát ad a párharcnak.