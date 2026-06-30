Paraguayban nemzeti ünnepet hirdettek, miután kiejtették Németországot a vb-ről

Paraguayban nemzeti ünneppé nyilvánították a keddi napot, miután a válogatott az utóbbi évek egyik legnagyobb világbajnoki meglepetését okozva tizenegyesekkel kiejtette a négyszeres világbajnok Németországot. A legjobb 32 között rendezett meccs hosszabbítás után 1–1-re végződött, a tizenegyespárbajt Paraguay nyerte 4–3-ra.

A győzelem után néhány órával Santiago Peña paraguayi elnök rendeletben hirdette ki a nemzeti ünnepet.

„A paraguayi labdarúgó-válogatott Németország felett aratott történelmi győzelmének elismeréseként június 30-ra nemzeti ünnepet hirdetek”

– írta rendeletében.

A győztes büntetőt José Canale lőtte be. A paraguayi játékosok azonnal felé rohantak, majd egymásra borulva ünnepeltek a pályán. A lelátón a paraguayi szurkolók egymást ölelték, sokan sírtak, miközben a stadionban a „Vamos!” kiáltások visszhangoztak. Akadtak azonban olyanok is, akik lemaradtak a történelmi utolsó tizenegyesről, mert éppen akkor frissített az okostévéjük.

Paraguay fans were watching the penalty shootout vs Germany and their TV subscription expiredpic.twitter.com/BmRDUrcGAg — Troll Football Media (@TrollFootball2) June 30, 2026

Paraguay szinte teljesen esélytelenként lépett pályára a németek ellen. A csapat 26 éves kapusa, Orlando Gill később azt mondta, még ő maga is kicsit megilletődött. A világbajnoki újonc kapus azonban végül kulcsszerepet játszott abban, hogy Paraguay továbbjutott, Németország pedig kiesett.

„Paraguay képes nagy dolgokra, ennek a lehetőségnek előbb-utóbb el kellett jönnie”

– mondta Gill a meccs után. A 198 centis kapus az argentin San Lorenzóban játszik. Már a csoportkörben is fontos szerepe volt Paraguay menetelésében: kapott gól nélkül hozta le a Törökország elleni 1–0-s győzelmet és az Ausztrália elleni 0–0-t. Németország ellen viszont még nagyobb bravúrra volt szükség. A németek több mint kétszer annyi ideig birtokolták a labdát, és 21-szer próbálkoztak kapura lövéssel, Paraguay viszont csak hétszer jutott lövésig.

„Olyan volt, mint egy horrorfilm. A németek mindenhol felbukkantak” – mondta Gill. „Még én sem hiszem el.”

A másik kapuban Manuel Neuer állt, aki az ötödik világbajnokságán szerepelt. Ő volt a 2014-ben világbajnok német válogatott kapusa, a Bayern Münchennel pedig kétszer nyert Bajnokok Ligáját és 13-szor Bundesligát. Ez volt az utolsó világbajnoki meccse, a torna után ugyanis végleg visszavonul a válogatottságtól. „Neuer világklasszis kapus” – mondta Gill. „Egy tizenegyespárbajban álltam vele szemben, és ő is kivédett egy büntetőt. Nagyon tisztelem, igazi példakép.”

A hosszabbításban a németek a győztes gólt is megszerezhették volna, de Jonathan Tah találatát videózás után, vitatható körülmények között érvénytelenítették, mert Waldemar Anton akadályozta Gillt.

Fotó: JOSE BRETON/NurPhoto via AFP

A tizenegyeseknél aztán Gill lett a meccs hőse. Rögtön az első német lövést, Havertz büntetőjét kivédte. Paraguay az első három tizenegyesét belőtte, és 3–2-re vezetett, majd Gill Nick Woltemade lövését is megfogta. Ekkor Paraguaynak már elég lett volna az utolsó két kísérletéből egyet belőnie, de Antonino Sanabria mellé lőtt, Neuer pedig kivédte Fabián Balbuena büntetőjét. Jöhetett a hirtelen halál: Tah a kapu fölé lőtt, Canale viszont betalált, és eldöntötte a meccset.

Paraguay a torna előtt csak a 41. helyen állt a FIFA-világranglistán, 31 hellyel Németország mögött. A csapat a selejtezőkben meccsenként átlagosan mindössze 0,78 gólt szerzett, vagyis nem tartozott a látványosan támadó válogatottak közé. Szervezett, fegyelmezett védekezésével mégis legyőzte Németországot a németek első világbajnoki kieséses meccsén 2014 óta.

Paraguay es gigante, porque su gente nunca deja de creer. 🇵🇾✨



El Centro Histórico vibra con los colores de nuestra Albirroja y con el orgullo de todo un país. ¡Vamos, Paraguay! pic.twitter.com/oIsw5GA01p — Leticia Ocampos (@LetiOcamposP) June 30, 2026

Németországnak ez történelmi vereség: korábban még soha nem esett ki világbajnokságról tizenegyespárbajban, az előző négy vb-s büntetőpárbaját mind megnyerte. Nagy tornán is csak egyszer bukott el tizenegyesekkel: az 1976-os Eb-döntőben.

„Most, higgadt fejjel, leülök, és átgondolom, mit értünk el”

– mondta Gill. Paraguay következő ellenfele szombaton a Franciaország-Svédország meccs győztese lesz.

Címlapkép: NATHALIA AGUILAR/Anadolu via AFP (BBC, ESPN)