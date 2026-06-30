Pikó András szerint rohamosan romlik a közbiztonság Budapesten

Rohamosan romlik a közbiztonság Budapesten, erről írt hosszan a Facebook-oldalán Pikó András, józsefvárosi polgármester, szerinte ugyanis nemcsak kerületi, hanem városszintű problémáról van szó, amelyek nem kezelhetők már a hagyományos szociálpolitika eszközeivel.

Bár a kerület saját hatáskörben több intézkedést is hozott a helyzet enyhítése érdekében, mint például kerületi kamerarendszert működtetnek, drogstratégiát alkottak, és létrehozták Budapest legnagyobb rendészetét, ez Pikó szerint kevés az érdemi változáshoz. „Most már jöjjön az állam és tegye végre a dolgát”, írja. Jövő héten találkoznak majd Budapest új rendőrkapitányával, a kerületi szintű kérések mellett javasolják majd a fővárosi rendőrök számára a Budapest pótlékot, és kezdeményezik a rendvédelmi problémákat is okozó dohányboltok nyitvatartásának helyi szabályozását.

Fotó: Németh Dániel/444



Pikó szerint a problémát önmagában a több rendőr nem fogja megoldani, ugyanakkor szerinte mégis először erre, vagyis több rendőrre, börtönre és börtönőrre kell többet költeni és majd csak ezután lehet hozzálátni az oktatás, a foglalkoztatáspolitika, a szociális ágazat, az egészségügy rendbetételéhez.



A fővárosi közbiztonságról írt Jámbor András is, aki szerint lassan már vészhelyzet van. „Nincs elég rendőr Budapesten (és vidéken sem), a ledarált szociális ellátórendszerrel és a kábítószerüggyel együtt omlott össze a közbiztonság, vagy legalabbis az emberek biztonságérzete”, olvasható a Facebook-oldalán.

Szerinte „az a kábítószer-ellenes propaganda, amit a Fidesz csinált, egy dolgot ért el: a terjesztő hálózatok helyett ráálltak a fogyasztókra. Csakhogy pszichiátriai ellátás hiányában a legrosszabb állapotban lévő emberekkel egyszerűen a magyar állam nem tud mit kezdeni”. A rendőrök ugyanis ha bevisznek egy függőt, nem tudnak vele mit kezdeni, mint elengedni őt, a probléma tehát nincs kezelve. Szerinte nagyon sokan még a gyermekvédelmi rendszerből kerültek ki, vagy otthoni bántalmazás miatt kerültek az utcára.

A probléma kettős, hiszen a droghasználók mellett a két műszakban dolgozók biztonságot és nyugalmat szeretnének. A jelenlegi helyzetben tehát azonnali segítség kell az állampolgároknak, és ezen azonnal el kell kezdeni dolgozni, „mielőtt még több nagyobb katasztrófa történik”.

„De még egyszer: ezt a helyzetet nem az fogja megoldani, ha polgármesterek és alpolgármesterek gyűlöletvideókat gyártanak, amelyekben azt hazudják, hogy ez megoldja a helyzetet. Az önkormányzatok önmagukban, állami segítség nélkül nem fogják tudni megoldani ezt a problémát”, véli Jámbor.

