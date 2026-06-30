Tegnap gyanúsítottként hallgatták ki, ma már a Fidesz biztonsági igazgatója

Hajdu János, a TEK főigazgatójaként az ukrán pénzszállítók elfogásának napján fogadja Orbán Viktort a Terrorellenes Koordinációs Bizottság ülésén március 5-én. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Hajdu Jánost, a Terrorelhárítási Központ korábbi főigazgatóját nevezte ki a Fidesz biztonsági igazgatójává Orbán Viktor pártelnök. Feladatkörét a mai naptól látja el – olvasható a Fidesz közleményében.

A Terrorelhárítási Központ volt főigazgatóját hétfőn gyanúsították meg az ukrán állampolgárok jogellenes fogva tartásával és a sértettek sanyargatásával. Orbán Viktor azzal reagált a fejleményre, hogy Hajdu inkább kitüntetést érdemelne, és elindult a tiszás leszámolás.

A Fidesz keddi közleménye ezt a sanyargatós dolgot nem említi, de emlékeztet, hogy „a több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező volt rendőrtábornok már korábban, 2010 előtt is éveken keresztül dolgozott a Fidesz biztonsági igazgatójaként.”

Orbán Viktor így üdvözölte a saját döntését: