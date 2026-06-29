Gyanúsítottként hallgatták ki Hajdu Jánost az aranykonvoj ügyében

Gyanúsítottként hallgatták ki Hajdu Jánost, a TEK két hete leváltott főigazgatóját az ukrán aranykonvoj ügyében. A Terrorelhárítási Központ volt főigazgatóját hétfőn gyanúsították meg az ukrán állampolgárok jogellenes fogvatartásával és a sértettek sanyargatásával. Orbán Viktor azzal reagált a fejleményre, hogy Hajdu inkább kitüntetést érdemelne, és elindult a tiszás leszámolás.

A magyar hatóságok márciusban ütöttek rajta az ukrán Oscsadbank Ausztriából Ukrajna felé tartó pénzszállítóján. Az ukrán állampolgárságú kísérőket elfogták, majd kiutasították az országból. 27 milliárd forint értékben foglaltak le aranyat és készpénzt, amit csak hónapokkal később, a választás után adtak vissza Ukrajnának.

Mint korábban megírtuk, egy NAV-os belső jelentés szerintm is törvénysértően járhatott el a Legfőbb Ügyészség az aranykonvojügyben, és tanúvallomások alapján beszámoltunk arról is, hogy hogyan zajlott az ukrán bank pénzszállítóinak elfogása, kihallgatása és kiutasítása.

Az ügyben több feljelentést tettek a magyar szervekkel szemben, az ügyészség április végén rendelt el nyomozást. Magyar Péter április közepén a NAV-nál, a TEK-nél és az érintett szolgálatoknál is belső vizsgálatot rendelt el. A Telex információi szerint maga Orbán Viktor döntött arról, hogy le kell csapni a pénzszállítóra, a rajtaütés időpontja is a kormányzattól jött, ezt az Alkotmányvédelmi Hivatal is elismerte a lapnak.

A Központi Nyomozó Főügyészség hétfői közleményében azt írja, hogy a megalapozott gyanú szerint március 4-én a TEK főigazgatója tartott eligazítást a NAV felkérése az aranykonvoj ügy műveleti feladataiban résztvevő vezetőknek.

Ezen Hajdu meghatározta, hogy az Ausztriából Ukrajnába tartó, pénzt és befektetési aranytömböket szállító járműveket meg kell állítani és fel kell tartóztatni.

Az ügyészség szerint a főigazgató adta az utasítást arra is, hogy az ukrán szállítókat bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt kell elfogni, és bilincs, valamint látást akadályozó textília alkalmazásával elő kell állítani.

A TEK hivatásos rendőrei másnap az M0-ás alacskai pihenőhelyén kiszállították a két ukrán pénzszállító autó személyzetét, a hét ukrán állampolgárt földre fektették, kezüket hátra bilincselték, majd a fejükre kámzsát húztak.

A műveletet Hajdu János személyesen a helyszínről irányította.

A főigazgató utasítására a NAV pénzügyőrei által megkezdett szemlét fel kellett függeszteni, mert a járműveket és az ukrán személyzett a TEK objektumába vitték előállításra. A TEK-nél készült jelentések szerint az őrizetbe vett ukránokat két órával később átadták a NAV-nak.

Hajdu János, a TEK főigazgatójaként az ukrán pénzszállítók elfogásának napján fogadja Orbán Viktort a Terrorellenes Koordinációs Bizottság ülésén március 5-én. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Bár Hajdu János tudomással bírt arról, hogy a jelentésekben foglaltakkal ellentétben a NAV az előállított személyeket nem vonja büntetőeljárás hatálya alá, hanem tanúként hallgatják ki őket, ők ezután is a TEK őrzésében maradtak – írja a KNYÜ.

A főigazgató azt is tudta, hogy a pénzügyőrök többször kérték, hogy az általuk tanúként már kihallgatott ukránokról vegyék le a bilincset, illetőleg azt is jelezték, hogy további eljárási cselekményt nem terveznek, azonban a személyi szabadságuktól való megfosztást a TEK főigazgatója továbbra is fenntartotta, annak ellenére, hogy azt a NAV – mint eljáró nyomozó szerv – nem korlátozta.

A TEK beosztottjai a főigazgató utasítására a pénzszállítást végző személyeket személyi szabadságuktól legalább kilenc órára (az idegenrendészeti eljárásban elrendelt előállításig) jogalap nélkül megfosztották.

Mindezt a sértettek sanyargatásával hajtották végre, mert a bilincs kényszerítő eszközt – még az alvás idejére is – szükségtelenül, míg a látást akadályozó textilt a rendeltetésszerű használattól eltérően az emberi méltóságot sértő módon alkalmazták, amely ezáltal a fogvatartással szükségszerűen együtt járó testi, lelki szenvedésénél lényegesen nagyobb szenvedést okozott.

A nyomozó ügyészség a TEK főigazgatójával hétrendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás bűntettének gyanúját közölte. Hajdu János panasszal élt a gyanúsítás ellen, nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését és vallomást tett - Hajdu szabadlábon védekezik – írja a Központi Nyomozó Főügyészség.

Orbán Viktor a hírre azzal reagált a Facebookon, hogy Hajdu János példakép, aki mellett kiállnak. „Elindult a tiszás politikai leszámolás. A miniszterelnök utasítására eljárást indítottak Hajdu János tábornok, a TEK korábbi parancsnoka ellen. A háború kitörése óta Ukrajnába és Ukrajnából többezer milliárd forint értékű valuta és arany áramlott keresztül az ukrán titkosszolgálat és az ukrán katonák közreműködésével Magyarországon. A magyar hatóságok ennek véget vetettek, és a TEK közreműködésével elfogtak egy ukrán szállítmányt. Minden rendes országban ezért kitüntetés és elismerés járna, Magyarországon hatósági zaklatás. A mostani magyar kormány az ukránok édekében jár el. Hajdu János minden hazáját szerető ember számára példakép. Kiállunk melletted, tábornok úr!” - írta posztjában.