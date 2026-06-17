Magyar Péter azonnali vizsgálatot rendelt el aranykonvojügyben a NAV-nál, a TEK-nél és az érintett szolgálatoknál

„Az »aranykonvoj« ügyben azonnali belső vizsgálatot rendeltünk el a NAV-nál, a TEK-nél és az érintett szolgálatoknál” – közölte fb-oldalán Magyar Péter szerda reggel. A miniszterelnök annyit írt még, hogy „a legfőbb ügyész haladéktalanul szólaljon meg az ügyben”.

A 444 az elmúlt napokban két nagyobb terjedelmű cikket is közzétett a idei parlamenti választási kampány legsúlyosabb eseménysorozatáról. Megírtuk, hogy egy NAV-os belső jelentés szerint törvénysértően járhatott el a Legfőbb Ügyészség az aranykonvojügyben, illetve az adó- és vámhivatal két munkatársának általunk megismert tanúvallomása alapján beszámoltunk arról is, hogy hogyan zajlott az ukrán Oscsadbank pénzszállítóinak elfogása, kihallgatása és kiutasítása.

A magyar hatóságok márciusban ütöttek rajta az ukrán pénzintézet Ausztriából Ukrajna felé tartó pénzszállítóján. Az ukrán állampolgárságú kísérőket elfogták, majd kiutasították az országból. 27 milliárd forint értékben foglaltak le aranyat és készpénzt, amit csak hónapokkal később, a választás után adtak vissza Ukrajnának.

Az esetből diplomáciai botrány lett, az aranykonvoj történetét az Orbán-kormány ukránellenes propagandához és a választási kampányban saját külpolitikai narratívájának erősítésére használta fel. Horváth Lóránt, az Oscsadbankot és a pénzszállítókat képviselő budapesti ügyvédi iroda vezetője többször is kijelentette, hogy nyilvánvalóan politikai döntésen alapult a magyar hatóságok eljárása. Horváth korábban úgy nyilatkozott, az eljárásban résztvevők „hivatali visszaélést, terrorcselekményt, jogellenes fogva tartás minősített esetét, testi sértést, bántalmazást hivatalos eljárásban és kényszervallatást” is elkövettek.

A Telex június 3-án megjelent cikke szerint maga Orbán Viktor döntött arról, hogy le kell csapni a pénzszállítóra, a rajtaütés időpontja is a kormányzattól jött, ezt az Alkotmányvédelmi Hivatal is elismerte a lapnak.

Az ügyben több feljelentést tettek a magyar szervekkel szemben, az ügyészség április végén rendelt el nyomozást.