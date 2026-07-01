14 gyerek halt meg Pakisztánban, amikor beszakadt egy magániskola teteje

Tizennégy gyerek halt meg a kelet-pakisztáni Lahor városában, amikor beszakadt egy korrepetálással foglalkozó magánintézmény tetőszerkezete. Pandzsáb tartomány katasztrófavédelme szerint a gyerekeken kívül egy 30 éves tanárnő halt meg az esetben. A gyerekek 5 és 16 év közöttiek voltak, többségük kilenc év alatti. Munkások éppen a cserepeket javították az épületen, amikor a tető beszakadt – mondta el egy szemtanú az AFP hírügynökségnek.

A mentőalakulatok a romok között. Fotó: MURTAZA ALI/REUTERS

Az esetet a hatóságok azért is vizsgálják, mert ennek a magánintézménynek nem volt semmiféle engedélye. Azma Bokhari, Pandzsáb információs minisztere elmondta, hogy egy magántulajdonban lévő lakóépületben működött egy romos állapotú tető alatt. Az ilyen tanulóközpontok elterjedtek Pakisztánban, ahol a gyermekek a rendes tanítási időn kívül különórákra járnak. „Amennyiben gondatlanság, figyelmetlenség vagy bármilyen jogsértés gyanúja beigazolódik, a felelősökkel szemben szigorú jogi lépéseket teszünk” – fogalmazott közleményében Bokhari.

A tető- és épületomlások gyakoriak Pakisztánban, elsősorban a nem megfelelő biztonsági előírások és a rossz minőségű építőanyagok használata miatt. Tavaly júliusban 27 ember vesztette életét és 10-en megsérültek, amikor egy ötemeletes épület omlott össze Karacsi város egyik szegénynegyedében, Lyariban. (Guardian)