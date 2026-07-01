A Trumpot szexuális zaklatással vádoló E. Jean Carroll kéri a neki megítélt több mint ötmillió dollárt

Az amerikai Legfelsőbb Bíróság elutasította Donald Trump elnök fellebbezését, így E. Jean Carroll újságíró több mint ötmillió dollár kifizetését kérte az eljáró bírótól. Trump az esküdtszék korábbi döntését próbálta megtámadni, amely kimondta, hogy szexuálisan bántalmazta és rágalmazta a nőt.

Ezt az összeget – a megítélt kártérítés és a kamatok együttes összegét – Trumpnak még a 2023-as esküdtszéki ítélet után kellett letétbe helyeznie egy bíróság által ellenőrzött számlára. Carroll ügyvédei most arra kérték a bírót, hogy gyorsítsa fel az összeg felszabadítását. Arra hivatkoztak, hogy a két fél korábban megegyezett: amint az ország legfelsőbb bírósága döntést hoz, így fognak eljárni.

E. Jean Carroll Fotó: ANGELA WEISS/AFP

Hétfőn a Legfelsőbb Bíróság megtagadta Trump fellebbezésének tárgyalását. Az elnök azt állította, hogy a per során a bíró hibázott, amikor bizonyos bizonyítékok bemutatását engedélyezte az esküdtszéknek. Ez a döntés azt jelenti, hogy Trumpnak nincs több jogi lehetősége a korábbi ítélet megtámadására, ami normál esetben már lehetővé tenné az összeg átutalását. Az elnök azonban tovább küzd: arra kéri a Legfelsőbb Bíróságot, hogy vizsgálja felül a saját döntését. Erre körülbelül 25 napja van.

Ezzel párhuzamosan vizsgálat indult Carroll ellen hamis tanúzás gyanújával. Erről itt írtunk. (CNN)