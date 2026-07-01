Az amerikai történelemben példátlan az, ahogy Donald Trump a saját családját gazdagítja az elnöki döntéseivel

Trump tavalyi összbevétele minimum 2,2 milliárd dollárra ugrott, szemben a 2024-es legalább 622 millió dollárral, még mielőtt visszatért volna a hivatalába.
Megan Gorman adójogász, az elnöki vagyon 250 éves történetét vizsgáló All the Presidents’ Money című könyv szerzője a New York Timesnak azt mondta, „teljesen példátlan”, ami történik. Történészi konszenzus, hogy az amerikai elnökök általában igyekeztek elválasztani magukat azoktól a vállalati összefonódásoktól, amik összeférhetetlenséget okozhatnak. „A közhivatal inkább adósságforrás volt, nem bevételi forrás” – mondta Lindsay M. Chervinsky történész, a Mount Vernoni George Washington Elnöki Könyvtár ügyvezető igazgatója.
De Trump és családja az ellenkező utat járja: új üzleti vállalkozásokat hoztak létre, amik profitálnak azokból az intézkedésekből, amiket Trump a Fehér Házba való visszatérése óta hozott.
Ezek közé tartozik az is, hogy Trump októberben kegyelmet adott Changpeng Zhaónak (Csangpeng Zsao), a kriptovilág leggazdagabb emberének. Ő alapította a Binance-t, ami kulcsfontosságú üzleti partnere lett a Trump család saját kripto-vállalkozásának. Vagy az, hogy Trump tavaly júliusban aláírt egy törvényt a stablecoinoknak nevezett kriptovaluta-forma támogatására, négy hónappal azután, hogy a családja által támogatott cég saját stablecoint indított.
Gorman szerint mindez sok szempontból a George Washingtonig visszavezethető „amerikai társadalmi szerződés elárulása”.
A Fehér Ház és a Trump család következetesen elutasítja az elnök hivatali ideje alatti pénzügyi haszonszerzéséről firtató kérdéseket, azzal érvelve, hogy Trump két legidősebb fia, Eric Trump és Donald Trump Jr. irányítják a családi üzleti tevékenységeket, így nincs összeférhetetlenség. „Trump elnök kizárólag az amerikai közvélemény legjobb érdekeit szolgálja. Ezért választották újra elsöprő többséggel, annak ellenére, hogy évek óta hazugságok és hamis vádak érték őt és vállalkozásait a fake news-médiából” – mondta Anna Kelly, a Fehér Ház szóvivője május végén, amikor a Trump nevében végrehajtott részvényvásárlásokról kérdezték (például a Dell Technologies részvényeiről).
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