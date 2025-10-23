Trump kegyelmet adott a Binance kriptotőzsde alapítójának, Changpeng Zhaónak

Donald Trump elnök kegyelemet Changpeng Zhaónak, a Binance társalapítójának, aki 2023-ban bűnösnek vallotta magát, a pénzmosás ellenis zabályok megsértésében, és 2024 májusában négy hónap börtönre ítélték – közölte a Fehér Házra hivatkozva több amerikai médium. A Binance a világ legnagyobb kriptotőzsdéje.

A Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt közleményben úgy fogalmazott, hogy Trump „alkotmányos felhatalmazásával élve adott kegyelmet Zhaónak, akit a Biden-adminisztráció a kriptoipar elleni háborúja keretében üldözött”. A Fehér Ház szerint az ítélet aránytalanul szigorú volt, és a döntés a kriptoágazattal szembeni túlzott fellépést korrigálja.

Changpeng Zhao Fotó: PEDRO FIUZA/NurPhoto via AFP

A kegyelem megnyithatja a lehetőséget, hogy a Binance ismét az Egyesült Államokban működhessen, bár ehhez a cégnek még teljesítenie kell különböző hatósági előírásokat. A Binance 2023-ban több mint 4 milliárd dollár bírságot és egyéb szankciók teljesítését is vállalta a hatóságokkal kötött egyezség keretében. Zhao 200 millió dolláros bírság megfizetésébe egyezett bele, és lemondott a vezérigazgatói posztról.

Zhao 2017-ben alapította a Binancet, amely ellen az amerikai hatóságok szerint a felügyeleti hiányosságok miatt bűnözők is használták a platformot pénzmosásra, illetve szankciók megkerülésére; a vádhatóságok szerint a vállalat mulasztásai rendszerszintű kockázatot jelentettek. A Biden-kormányzat alatt megkötött büntetőjogi egyezség nyomán a cég történelmi mértékű pénzbüntetést fizetett. (CNN)