Lemondana és a vádakat is elismerné a legnagyobb kriptotőzsde vezérigazgatója

Hajlandó lemondani a legnagyobb globális kriptotőzsde vezérigazgatója, Changpeng Zhao, valamint a pénzmosás elleni szabályok megsértését is hajlandó elismerni egy alku keretében, amivel biztosítani lehetne a Binance további működését, írja a Wall Street Journal. Az egyezség alapján Zhao megtarthatná a többségi tulajdonrészét a Binance-ben, ugyanakkor nem tölthet be vezetői szerepet a vállalatnál.

photo_camera Changpeng Zhao Fotó: PEDRO FIUZA/NurPhoto via AFP

Az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (S.E.C.) idén júniusban vádolta meg a Binance-t azzal, hogy helytelenül kezelte az ügyfelek pénzét, és hazudott a szabályozó hatóságoknak meg a befektetőknek a működéséről egy átfogó ügyben, amit most nyújtottak be a szövetségi bírósághoz. A vád szerint a vállalat dollármilliárdokat kevert be az ügyfelek alapjaiba, és titokban elküldte azokat egy Merit Peak Ltd. nevű külön cégnek, amit a Binance kínai születésű kanadai alapítója, Changpeng Zhao irányít. A WSJ értesülése szerint most Zhao belement abba is, hogy 4,3 milliárd dollár bírságot fizessen.