Bécsben is találtak azbeszttel szennyezett utcákat

A Greenpeace 8 osztrák utca aszfaltjában talált azbesztet. Az utcák közül 6 Bécsben van, kettő ráadásul forgalmas főút.

A környezetvédő szervezet két bécsi helyszínen talált gyanús anyagokat. Miután laboratóriumba küldték a mintákat, kiderült, hogy mindkét minta amfibolazbesztet tartalmazott. Ez az egyik legveszélyesebb és legrákkeltőbb azbeszttípus.

Bécs belvárosa (képünk csak illusztráció) Fotó: HELMUT FOHRINGER/AFP

Stefan Stadler, a Greenpeace nyomozócsoportjának szóvivője azt mondta, hónapok óta keresik őket aggódó polgárok különböző utak és játszóterek miatt, mert attól tartanak, hogy a burkolat azbesztet tartalmaz. Az osztrák kormány azonban továbbra sem tesz semmit.

A bécsi önkormányzat már korábban elrendelte, hogy minden útfelújítási projektnél előzetesen tesztelni kell az útfelületet azbesztre. A város közúti és közlekedési főosztályának helyettes vezetője azt mondta, hogy az önkormányzat komolyan veszi a Greenpeace által felvetett aggályokat, és minden esetet gondosan kivizsgál.

Az azbesztbotrány azután robbant ki, hogy kiderült, Burgenland tartományban négy bányából évtizedekig termeltek ki azbeszttel szennyezett követ. A bányák Magyarországra is szállítottak a termékeikből. Először áprilisban Szombathelyen találtak azbeszttel szennyezett burkolatot, majd a többi nyugat-magyarországi megyéből is folyamatosan érkeztek észlelések. De még Budapestre és Pest megyébe is jutott a szennyezett kőből. (via Kronen Zeitung)