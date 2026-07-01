Fucsovics Márton legyőzte a 16. kiemeltet Wimbledonban

Fucsovics Márton bejutott a wimbledoni tenisztorna harmadik fordulójába, miután 6-7, 6-4, 7-6, 6-3 arányban megverte az amerikai Learner Tient, a torna 16. kiemeltjét.

A világranglista 76. helyén álló magyar teniszező óriási bravúrt hajtott végre, Tien ugyanis 17. a világranglistán. A 20 éves amerikai májusban megnyerte a genfi tenisztornát, ezzel Michael Chang óta a legfiatalabb amerikai tornagyőztes lett.

Fucsovics Márton Fotó: GLYN KIRK/AFP

Másik főtáblás férfi teniszezőnk, Marozsán Fábián azonban kiesett a második fordulóban. A 22. kiemelt spanyol játékos, Alexander Davidovich Fokina 6-3, 6-0, 6-3 arányban győzte le.

Davidovich Fokina a harmadik fordulóban pont Fucsovics ellen játszik majd. A meccset pénteken rendezik.