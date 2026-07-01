Megjelent Magyarországon a kőrisrontó karcsúdíszbogár

Beregsurány mellett, az erdőségben egy kihelyezett feromoncsapdában aggasztó felfedezést tettek a szakemberek: két kifejlett kőrisrontó karcsúdíszbogár (Agrilus planipennis) példányt találtak benne.

A kőrisrontó karcsúdíszbogár Ázsiából származó invazív faj, amely a kőrisfajok egyik legsúlyosabb károsítója. Észak-Amerikában és Kelet-Európában már jelentős kőrispusztulást okozott, ezért megjelenése komoly növényegészségügyi, természetvédelmi és erdőgazdálkodási kockázatot jelent – írja a Nébih oldala. A kártevő elsősorban a kőrisfákat veszélyezteti: lárvái a kéreg alatt, a fa szállítószöveteiben fejlődnek, ezzel akadályozva a növény tápanyag- és vízellátását, ami idővel a fák pusztulásához vezethet.

Kőrisrontó karcsúdíszbogár Forrás: Nébih

Miután a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriumi vizsgálata június végén megerősítette a rendkívül káros bogár jelenlétét, fokozott felderítést, valamint további növényegészségügyi intézkedéseket rendeltek el. Többek között plusz csapdákat helyeznek ki a területen, amivel behatárolható a kártevő előfordulása, emellett vizuális vizsgálatokat végeznek a szakemberek, hogy a lárvák által okozott tünetek alapján azonosíthassák a már megtelepedett populációkat.

A kifejlett bogár 8-14 mm hosszú, fémesen csillogó zöld színű. Jelenlétére utalhat a kőrisfákon jelentkező lombvesztés, a korona ritkulása, a kéreg elszíneződése, valamint az azon megjelenő függőleges repedések. Jellegzetes tünet lehet továbbá a kéreg alatt kialakuló, akár 50 cm hosszú, cikk-cakk alakú lárvajárat.

A Nébih felhívja a lakosság, az erdőtulajdonosok és az erdőgazdálkodók figyelmét, hogy amennyiben a fenti tüneteket, vagy a kőrisrontó karcsúdíszbogárhoz hasonló rovart észlelnek, haladéktalanul jelezzék azt a helyi kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztályának, valamint a Nébih-nek.

Létrehoztak egy tájékoztató oldalt, ahol részletes információk érhetők el a kőrisrontó karcsúdíszbogárról ezen a linken pedig bejelentést lehet tenni, ha valaki észleli azokat.