Sosem voltak olyan melegek a világ óceánjai, mint júniusban

A világ óceánjain a mérések történetében a legmelegebb júniust regisztrálták, és 2026-ban új rekordok születhetnek az El Nino és a globális felmelegedés együttes hatásának következtében – jelentette be szerdán a Copernicus tengeri környezeti megfigyelőszolgálat (Copernicus Marine Service).

A bolygó kétharmadát borító óceánok felszíni átlaghőmérséklete júniusban átlagosan 20,98 Celsius-fokot ért el, megdöntve a 2024. júniusi korábbi rekordot (20,89 Celsius-fok). A 2026-os év első fél éve összességében a második legmelegebb volt a mérések történetében a 2024-es első hat hónap után.

„Az óceáni hőmérséklet jelenlegi szintje és az El Nino közeledte miatt várhatóan a következő hónapokban további hőmérsékleti rekordok dőlnek meg” – figyelmeztetett Carlo Buontempo, a Copernicus Klímaváltozási Szolgálat igazgatója egy sajtóközleményben.

A hőmérséklet júniusban különösen magas volt az egyenlítői Csendes-óceán középső és keleti részén, azon a területen, amelyet teljes erővel érint az El Nino. Ez egy természetes éghajlati jelenség, amely felmelegíti a felszíni vizeket, és világszerte aszályokat, árvizeket és rekordhőmérsékleteket okoz.

A trópusi Csendes-óceánon így a történelem legmelegebb első fél évét regisztrálták. „Az El Nino-év beköszöntével (...) várható, hogy 2026 az eddigi legmelegebb évek közé fog tartozni” - nyilatkozta Simon van Gennip, a Mercator Ocean International óceánográfusa egy online sajtótájékoztatón. „Még nem lehet pontosan megmondani, hogy mennyivel” - tette hozzá.