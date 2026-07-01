Taktikai okokból megszűnt a paksi Fidesz-KDNP frakció

Függetlenként folytatja a paksi önkormányzat négy Fidesz-KDNP-s tagja a munkát – jelentették be az érintettek egy közös közleményben.

Benke Gábor, Hahn Krisztina, Leber Ferenc és Szél Benjámin azt írta, hosszas mérlegelés után döntöttek így. Közleményük szerint önkormányzati képviselőként mindig arra törekedtek, hogy a munkájukat ne országos politikai szempontok, hanem Paks érdekei határozzák meg. Úgy gondolják, hogy ezt a jövőben függetlenként tudják a legjobban képviselni.

A közleményükből kiderül, hogy a Paks 2 beruházás miatt döntöttek így, amellett továbbra is ki akarnak állni - a kormányváltás miatt kezdtek aggódni -, és úgy gondolják, hogyha ezt Fidesz-KDNP színekben teszik, akkor azzal automatikusan országos pártpolitikai kontextusba kerülne a megszólalásuk.

Fotó: Kristóf Balázs/444

A testületben egyébként erős kisebbségben vannak, 2024-ben meglepetésre a volt MSZP-s Heringes Anita lett a polgármester, aki a Paksi Deák Ferenc Egyesület színeiben indult. Az egyesület összesen 8 tagot juttatott a testületbe. (via teol.hu)