Tárkányi Zsolt a debreceni polgármesternek: Ön és a városvezetés megbukott. Távozzon!

Tárkányi Zsolt tiszás debreceni parlamenti képviselő Papp László lemondását követeli, miután a debreceni polgármester felszólította a környezetszennyező kínai Semcorpot, hogy hagyja el a várost.

Tárkányi szerint Papp és a városvezetés is megbukott, és most már a polgármesternek is nyilvánvaló lett, hogy vége van. „Azzal, hogy élete fő művéről, az egyetlen dologról, amiről önre emlékezni fog az utókor, a debreceni akkumulátorgyárakról ma beismerte mindazt, amit mi és civilek már évek óta mondunk. Ön ma megtagadta azt a torzszülöttet, amit önön és körein kívül egyetlen debreceni sem akart a városunkban látni.”

Tárkányi Zsolt Fotó: Németh Dániel/444

A képviselő szerint Papp a legkártékonyabb városvezetőként vonul be Debrecen történelmébe, mert 12 év alatt csak a környezetet tönkretevő gyárakat tudta betelepíteni. Pedig évek óta pontosan tudta, hogy a vegyi üzemek mérgezik a lakókörnyezetet. „Ön most megpróbál úgy tenni, mintha nem lenne köze ahhoz a katasztrófához, amibe Debrecent sodorta. Mintha ön ott sem lett volna. Egy vezető legfőbb erénye a felelősségvállalás, de persze ön ebbe is belebukott.”

Tárkányi azt írta, hogy Papp tevékenysége többé nem kívánatos Debrecenben, ezért távozásra szólította fel. „Majd mi rendet teszünk ön helyett” - zárta posztját.

Papp Semcorppal kapcsolatos nyilatkozatának előzménye a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal határozata volt, ami azonnali hatállyal felfüggesztette az akkumulátorokhoz szükséges szeparátorfólia gyártását a Semcorp debreceni üzemében. A gyár ugyanis alumíniummal, valamint más fémekkel és félfémekkel is határértéken felüli mértékben szennyezte a környezetét. A talajban mért alumínium például a határérték tizenháromezerszerese volt.

A polgármester nemrég kijelentette, akár be is záratná a gyárat, amivel szemben büntetőfeljelentést tesz. A helyi fideszes politikusok azonban nem mindig viszonyultak ilyen kritikusan az akkumulátoripari beruházásokhoz. A beruházások egyik legaktívabb támogatója például Barcsa Lajos gazdálkodásért felelős alpolgármester volt. A debreceni helyzetről ebben a cikkben írtunk bővebben.