A debreceni polgármester felszólította a Semcorpot, hogy hagyja el a várost

Papp László, Debrecen fideszes polgármestere közölte az akkumulátor-iparban érdekelt Semcorp képviselőivel, hogy a kínai cég által elkövetett szabálytalanságok és környezetszennyezés miatt nem látják többet szívesen a vállalatot a városban. A politikus felszólította a Semcorpot, hogy kezdje meg a környezeti kármentesítést, majd hagyja el a várost.

A találkozó előzménye a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal határozata volt, ami azonnali hatállyal felfüggesztette az akkumulátorokhoz szükséges szeparátorfólia gyártását a Semcorp debreceni üzemében. A gyár ugyanis alumíniummal, valamint más fémekkel és félfémekkel is határértéken felüli mértékben szennyezte a környezetét. A talajban mért alumínium például a határérték tizenháromezerszerese volt.

Papp László Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Papp László azt mondta, az önkormányzat több mintavételt is megrendelt annak érdekében, hogy kiderüljön, bekövetkezett-e szennyezés a gyár területén kívül. Szerinte a kármentesítés után a kormányhivatalnak kell döntenie arról, hogy az üzem tud-e szabályosan működni, és újraindítható-e. Mivel Papp erre nem lát garanciát, indítványozza a gyár leállítását.

A polgármester a hatósági döntés előtt kijelentette, akár be is záratná a gyárat, amivel szemben büntetőfeljelentést tesz. A helyi fideszes politikusok azonban nem mindig viszonyultak ilyen kritikusan az akkumulátoripari beruházásokhoz. A beruházások egyik legaktívabb támogatója például Barcsa Lajos gazdálkodásért felelős alpolgármester volt. A debreceni helyzetről ebben a cikkben írtunk bővebben.