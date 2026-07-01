Tavasz helyett ősszel nyújtaná be a költségvetést a kormány

A kormány jelentős változtatásokkal készül a 2027-es költségvetés összeállítására, tavasz helyett ősszel nyújtaná be a költségvetési törvényjavaslatot. Kármán András pénzügyminiszter szerint a túl korán benyújtott, majd sokszor újratervezett költségvetés rontotta a fiskális politikai kiszámíthatóságát.

A Portfolio cikke szerint a kormány az uniós elvárásokkal összhangban javítani akarja az államháztartás fenntarthatóságát, és erősíteni akarja a közpénzügyi kontrollt. A 2027-es költségvetés már ezen reformok szerint készül el. A költségvetési törvényjavaslatot egy előre rögzített időszakban, várhatóan október 1. és 31. között kellene benyújtani a parlamentnek. A kormány szerint így közelebb kerülne egymáshoz a tervezés és a költségvetési év kezdete, a büdzsé pedig frissebb gazdasági információkra épülhetne.

Kármán András pénzügyminiszter Fotó: Németh Dániel/444

A konkrét tervezési feladatokat, határidőket és eljárásokat tartalmazó részletes tervezési tájékoztatót augusztus 31-ig készítenék el. A költségvetés összeállításának intézményi rendje azonban nem változna.

A költségvetésből finanszírozott közfeladatok esetében is lesznek változások. Nem lesz elegendő pusztán a forrásigények bemutatása, hanem a fejezeti indokolásokban részletesen ismertetni kell, milyen célokat kívánnak elérni az egyes programokkal, milyen eredményeket várnak az állami ráfordításoktól, és ezek miként befolyásolják a szolgáltatások minőségét, mennyiségét vagy hozzáférhetőségét.

A kormány a közpénzügyi tervezés logikáját is átalakítaná. Cél lenne a nagyobb átláthatóság, az erősebb parlamenti kontroll, a reálisabb költségvetési tervezés és a közpénzek felhasználásának szigorúbb nyomon követése.