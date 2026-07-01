Több BKK-s jármű-ellenőr csalt, hogy több pótlékot kapjon

Több dolgozójától is megválik a Budapesti Közlekedési Központ (BKK), miután egy belső vizsgálat kiderítette, hogy magasabb pótlék megszerzése érdekében visszaéléseket követtek el. Ennek büntetőjogi következményei is lehetnek.

A BKK közleménye szerint pár taxi-, illetve járműellenőrzést végző dolgozó több ellenőrzést írt be a jegyzőkönyvbe, mint amennyit tényleg megcsinált. Ezen kívül szolgálati gépjárművek menetleveleit és munkaidő-nyilvántartást hamisítottak, illetve jegyzőkönyveket változtattak meg többször is. Mindezt a közvetlen felettesük, a szakterületi vezető koordinálásával tették.

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A belső ellenőrzés után a szakterületi vezetőt felfüggesztették állásából, majd ki is rúgták, és ez vár a visszaélést elkövető dolgozókra is. Az ellenőrzés szerint más vezetők nem tudtak a csalásról.

A csalás miatt felülvizsgálták a munkafolyamatokat, és olyan intézkedésekről döntöttek, ami segít elkerülni ugyanezt a jövőben. (via MTI)