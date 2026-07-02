8 buddhista szerzetest gázolt halálra egy 11 éves fiú, amikor kisteherautójával zarándokok közé rohant

Nyolc buddhista szerzetes meghalt, további huszonhárom megsérült, amikor egy 11 éves fiú elgázolta őket kisteherautójával, írja a Reuters. Mindez az északkelet-thaiföldi Mukhadan tartományban történt a hatóságok közlése szerint.

A 34 buddhista szerzetesből és öt világi követőjükből álló csoport zarándokúton volt, egy Mukhadan állambeli templomból a szomszédos Ubon Ratchathani tartományban lévő másikba tartottak.

Buddhista szerzetesek imádkoznak Bangkokban, 2025 februárjában (a kép illusztráció) Fotó: GUILLAUME PAYEN/Anadolu via AFP

Öten a helyszínen életüket vesztették, hárman kórházba szállításuk után haltak bele sérüléseikbe. Rajtuk kívül még 23 sérült van, négyük állapota kritikus.

A hatóságok közölték, a kisteherautót egy speciális nevelési igényű 11 éves fiú vitte el a család háza mellől, és nagyjából 10 kilométeren át vezette, mielőtt a tragikus baleset megtörtént volna. A történtek körülményeinek tisztázása még tart. (Reuters)