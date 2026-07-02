A belügyminiszter egy országos rendőrfőkapitány-helyettest menesztett, egyet kinevezett

A miniszterelnök, valamint a belügyminiszter több vezetőt felmentett, kinevezett, vagy visszavonta a megbízását. A következők történtek:

Magyar Péter felmentette főigazgatói beosztásából Dr. Hatala Anna nemzetbiztonsági vezérőrnagyot, a Nemzeti Információs Központ főigazgatóját. Hatala Rogán Antal minisztersége alatt került a polgári szolgálatoktól a szuper-titkosszolgálat élére.

Pósfai Gábor belügyminiszter visszavonta Pozsgai Zsolt r. vezérőrnagy személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes vezetői kinevezését.

Pósfai kinevezte Horváth Ádám István r. ezredest az ORFK Személyügyi Főigazgatóság személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettesének.

Emellett visszavonta Mógor Mária Judit tű. vezérőrnagy vezetői kinevezését a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezet főigazgató-helyettesi (hatósági) beosztásából.

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