Rogán alatt került a szuper-titkosszolgálat élére, Magyar Péter most menesztette

Magyar Péter miniszterelnök felmentette tisztségéből Hatala Annát, a Nemzeti Információs Központ (NIK) főigazgatóját – derült ki a szerda esti Magyar Közlönyből.

Hatala Anna, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgató-helyettese (b) átveszi Áder János köztársasági elnöktől (j) a nemzetbiztonsági dandártábornoki kinevezését a Sándor-palotában 2021. október 20-án. Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Hatala Anna 2024-ben került a NIK élére, Kovács Zoltán András dandártábornokot váltotta a poszton. Kinevezése előtt az Alkotmányvédelmi Hivatal – a polgári elhárítás – helyettes főigazgatójaként dolgozott, 2021 óta nemzetbiztonsági dandártábornoki rangot visel. A korábbi országos rendőrfőkapitány, Hatala József lánya. Kinevezése egybeesett a polgári titkosszolgálatok Rogán Antal irányítása alatti átszervezésével.

A Nemzeti Információs Központ a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ (TIBEK) átalakításával jött létre. A szervezet a nemzetbiztonsági szolgálatoktól és más állami szervektől beérkező információk elemzése mellett saját maga is végezhet titkos információgyűjtést. A NIK eredetileg a Belügyminisztérium alá tartozott, majd Rogán Antal irányítása alá került.

A személycsere nem előzmények nélküli. Magyar Péter már március 23-án, egy nyíregyházi fórumon arról beszélt, hogy kétharmados felhatalmazás esetén módosítják az Alaptörvényt, és leváltják a Fidesz által kinevezett „bábokat”.

Ennek jegyében szerdán Magyar Péter javaslatára felmentették Koltay Andrást, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnökét is.