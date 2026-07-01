Magyar Péter javaslatára felmentik az NMHH elnökét

Magyar Péter a Facebookon jelentette be, hogy javaslatára a mai nappal felmentik Koltay Andrást, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnökét.

Koltay Andrást 2021-ben 9 évre nevezte ki Áder János köztársasági elnök az NMHH elnökévé. Másfél héttel később a parlament a Médiatanács elnökévé választotta. Utóbbi megbizatása a múlt héten, a közmédia vezetőinek megbizatásával együtt szűnt meg, miután módosították a médiatörvényt.

Koltay András Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Bár az NMHH különleges jogállású, önálló szabályozó szerv, és a kormánytól szervezetileg és működésében is függetlenül látja el feladatát, Koltayék az előző kormány alatt számos megkérdőjelezhető döntést hoztak. A legutóbbi beszédes példa erre az, amikor azt állították, hogy a hatóságnak a világon semmi köze a Fidesz fejbe lövős kampányvideójához. Koltay a Fidesz választási veresége után, májusban aláírta a Mathias Corvinus Collegium megmentéséért indított petíciót.