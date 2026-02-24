Az NMHH elnöke biztos benne, hogy a hivatalának a világon semmi köze a Fidesz fejbe lövős kampányvideójához

„Az NMHH és annak Médiatanácsa csak a sajtótermékekben és a médiaszolgáltatásokban (televízió, rádió és ezek internetes megfelelői) megjelenő tartalmakat jogosult vizsgálni, vagyis a közösségi médiában közzétett tartalmak nem tartoznak ezek közé” – írta Koltay András, a hivatal első embere Vona Gábornak, a Második Reformkor Párt elnökének. Más jogcímen viszont tehetne a közösségi médiában terjedő káros tartalmak ellen az NMHH és Koltay is.

Vona az NMHH közleménye szerint „egy, a Facebookon megjelent, mesterséges intelligenciával készült, háborús témájú videóval kapcsolatban” kereste meg a hivatalt: „A pártelnök ezen kifogásolt tartalommal kapcsolatos állásfoglalást kért a Hatóság vezetőjétől.”

Amiről szó van, az a Fidesz fejbe lövős AI-videója, ami nem meglepő módon nagy visszhangot váltott ki a választási kampány hivatalos kezdete környéki napokban.

Fotó: Fidesz Budapest

Az NMHH viszont érdemben nem mond róla semmit, ugyanis: „A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság nem jogosult a Facebook, illetve egyéb külföldi székhelyű közösségi médiumok felületein közzétett tartalmak vizsgálatára.” Sőt: „Az NMHH a hatályos jogszabályokban meghatározott keretek között végzi munkáját. Ebből következően csak azon ügyekkel foglalkozhat, amelyekkel kapcsolatban hatásköre megállapítható.” Arról nem is beszélve, hogy: „A Hatóság részéről tehát törvénysértés lenne, ha a hatáskörébe nem tartozó ügyekben, hatósági eljáráson kívül véleményt formálna.” Elvégre: „A közösségi média tekintetében is létezik (európai uniós szintű) jogi szabályozás, amely viszont a hagyományos médiával kapcsolatban alkalmazott tartalomfelügyeletre nem terjed ki. E szabályozásból következően az NMHH kizárólag a Magyarországon letelepedett szolgáltatókkal szemben léphetne fel. Azonban jelenleg egyetlen közösségimédia-oldal sem áll magyar joghatóság alatt.”

Mindazonáltal: „A jogellenesnek vagy egyébként károsnak vélt tartalmakat bármely felhasználó bejelentheti a közösségimédia-oldal erre szolgáló felületén, a Facebook pedig a bejelentést követően döntést hozhat a tartalom moderálásáról, vagy érintetlenül hagyásáról.”

Koltay arról már tesz említést, hogy az NMHH és annak elnökeként ő maga mégiscsak felléphetne a hasonló tartalmak ellen. Magyarországon is érvényes ugyanis a közösségi platformokat uniós szinten szabályozó Digital Services Act. A tagországokban ennek végrehajtásáért a koordinátorok felelnek, és a magyar koordinátor az NMHH, illetve Koltay. A koordinátoroknak speciális jogköreik vannak, a nagy platformoknak ún. hiteles bejelentőnek kell őket tekinteniük. Ez azt jelenti, hogy ha a koordinátor jelez egy szerinte problémás posztot például a Facebooknak, akkor hamar intézkedniük kell. Teljesen más történik tehát, ha Koltay jelent egy posztot, mintha azt egy egyszerű állampolgár teszi meg.

A videó miatt egyébként feljelentést tett többek között Magyar Péter Tisza-elnök és a Demokratikus Koalíció is, Gulyás Gergely Kormányinfó-miniszter viszont a 444 kérdésére azt mondta, a háború borzalmainak ábrázolása az általa látott videókban még mindig elmarad a valóságtól. A 444 véleménycikke arról, hogy a háború köde hogyan és miért lepte el a Fidesz agyát, itt olvasható.