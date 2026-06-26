Szombaton megszűnik a közmédia vezetőinek megbízatása, mivel megjelent a médiatörvény módosítása a Magyar Közlönyben pénteken, írta meg az MTI. A közmédia részét képező állami hírügynökség azt írja, hogy a törvény közzétételének másnapján „megszűnik a médiatanács elnöke, Koltay András és a testület tagjai, valamint a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezetője, Altorjai Anita, továbbá a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap vezérigazgatója, Papp Dániel vezető tisztségviselői megbízatása”.

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

Tarr Zoltán kulturális miniszter kedden egy Fb-videóban jelentette be: amint az átmeneti vezetés átveszi az irányítást, megindítják a társadalmi párbeszédet a közmédia átalakításáról, így annak folyamatába bárki bekapcsolódhat.

A parlament kedden fogadta el a médiatörvény módosítását, ami jelentősen átalakítja a rendszert, például megszűnik az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. A közmédiát irányító ideiglenes vezetés Grósz Judit közmédiáért felelős miniszteri biztos koordinációjával kezdi meg a munkát. Szakmai és anyagi audit indul, amely feltárja majd a korábbi közmédia működését. A miniszteri biztos haladéktalanul gondoskodik a szükséges eljárás lebonyolításáról, továbbá a közmédia folyamatos, zavartalan működése és átalakítása érdekében a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. és az MTVA átmeneti vezetéséről mindaddig, amíg az e törvényben meghatározott új vezető tisztségviselők megbízatása létre nem jön.

A miniszter szerint „a közmédia a Fidesz-KDNP alatt rengeteg közpénzt használt fel, de a közt nem, csak a politikai hatalmat szolgálta.”