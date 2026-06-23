Tarr bejelentette, amint leváltják a közmédia vezetőit, indul a társadalmi párbeszéd

A közmédia átalakításának folyamatába bárki bekapcsolódhat, amint az átmeneti vezetés átveszi az irányítást, megindítják a társadalmi párbeszédet – közölte Tarr Zoltán miniszter a Facebookra feltett videóban.

A parlament kedden fogadta el a médiatörvény módosítását, ami jelentősen átalakítja a rendszert, például megszűnik az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.

Amint a köztársasági elnök aláírja a jogszabályt, kezdődhet az átalakítás – mondta Tarr. „Abban a pillanatban, amikor le tudjuk váltani a jelenlegi vezetőket, egy átmeneti vezetés veszi át az irányítást, akik meg fogják indítani azt a társadalmi párbeszédet, amelynek során minden szakmai szervezetet, érdeklődőket be fogunk vonni abba a beszélgetésbe, amelynek célja annak közös elhatározása, megállapítása, hogy milyen közmédiát szeretnénk."

A közmédiát irányító ideiglenes vezetés Grósz Judit miniszteri biztos koordinációjával kezdi meg a munkát. Szakmai és anyagi audit indul, amely feltárja majd a korábbi közmédia működését A miniszter szerint „a közmédia a Fidesz-KDNP alatt rengeteg közpénzt használt fel, de a közt nem, csak a politikai hatalmat szolgálta.” Tarr szerint a közmédiát vissza kell adni az embereknek. (MTI, címlapi kép: Németh Dániel/444)