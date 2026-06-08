Tarr Zoltán kinevezte a közmédia miniszteri biztosát

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Grósz Juditot miniszteri biztosnak nevezte ki, hogy összefogja a közmédia körüli teendőket, olvasható a miniszter hétfő esti Facebook-bejegyzésében.

Mint írja, a miniszteri biztos feladata a közmédia kiegyensúlyozott működésének előkészítése és majd az ehhez kapcsolódó szakmai, társadalmi egyeztetés koordinálása. Kiemelt feladat lesz a közmédia működési átvilágításának összefogása. Munkája során összefogja azt a folyamatot, amelyben az ideiglenes vezetés megszünteti a politikai propagandát, elindul a pénzügyi és működési audit, és megkezdődik az intézményi konszolidáció. Addig, amíg a nyilvános pályázaton megválasztott, független vezető átveszi a közmédia irányítását.

Grószról azt írja, több mint 25 éves felsővezetői tapasztalattal rendelkezik a média, a telekommunikáció és a technológiai szektor területén. Az RTL Magyarország digitális területekért felelős vezérigazgató-helyettesi pozíciójában a hazai streamingpiacot átalakító digitális platformot épített fel, a Microsoft Hungary COO/CMO-jaként pedig egy komplex üzleti modellváltást vezetett.

Magyar Péter a múlt héten azt ígérte, hogy ezen a héten benyújtják a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot.