Magyar Péter: Jövő héten benyújtjuk az Országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot

Jövő héten benyújtjuk az Országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot. A cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás. “A hír szent, a vélemény szabad.”

- jelentette be a Facebookon Magyar Péter miniszterelnök.

Fotó: Németh Dániel/444

Nem mindenki várja azonban meg a nagy átalakítást: Papp Dániel, az MTVA hírhamisító vezérigazgatója munkaviszonya megszüntetését kezdeményezte Koltay Andrásnál, az NMHH Médiatanácsának elnökénél mint a munkáltatói jogok gyakorlójánál.

„A felmondást a vezérigazgató arra hivatkozásul nyújtotta be, hogy az újonnan megválasztott kormány szándéka a közmédia teljes átalakítása”

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter először a pünkösd utáni hétre ígérte a törvényjavaslat beterjesztését. Tarr néhány nappal ezelőtt arról posztolt szintén a Facebookon, hogy két lépésben alakítják át a közmédiát, ennek részeként társadalmi egyeztetést is indítanak arról, mi az emberek szerint a közmédia dolga, feladata.