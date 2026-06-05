Felmondott Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója

Papp Dániel, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatója munkaviszonya megszüntetését kezdeményezte Koltay Andrásnál, az NMHH Médiatanácsának elnökénél mint a munkáltatói jogok gyakorlójánál – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája pénteken az MTI-vel.

„A felmondást a vezérigazgató arra hivatkozásul nyújtotta be, hogy az újonnan megválasztott kormány szándéka a közmédia teljes átalakítása”

– írta a közlemény, hozzátéve, hogy Papp a felmondási ideje alatt ellátja feladatait.

Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Pappot 2018-ban nevezték ki, a pozícióban Vaszily Miklóst váltotta. Karrierje 2014 óta töretlenül ívelt felfelé a közmédiában, annak ellenére, hogy konkrét hírhamisítási ügyek is kapcsolódnak a nevéhez. A legismertebb eset az volt, amikor úgy vágták meg a zöldpárti EP-képviselővel, Daniel Cohn-Bendittel készített interjút, mintha a politikus Papp kérdése miatt menekült volna el. Az Index akkor hírhamisítónak nevezte Pappot, aki emiatt perelt, de veszített.

Magyar Péter részéről visszatérő ígéret volt, hogy a Tisza hatalomra kerülése után felfüggeszti a közmédia hírszolgáltatását; ez azonban még nem történt meg. Május végén ugyanakkor távozásra szólította fel Papp mellett Altorjai Anitát, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját is, miután kiderült, hogy a vezetők utasítására készültek a közmédiában a Tiszát lejárató anyagok.

Tarr Zoltán, a Tisza-kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere nemrég arról írt, hogy két lépésben alakítják át a közmédiát. Ennek részeként társadalmi egyeztetést is indítanak arról, hogy „mi az emberek szerint a közmédia dolga, feladata”.