Egyelőre nem lövik le a közmédiát, de jövő héten benyújtják a kapcsolódó médiatörvény-módosítást

„A pünkösd utáni héten be fogjuk terjeszteni a parlament elé a médiatörvény egyes pontjainak módosítását, ami lehetőséget fog adni, hogy korrigálni lehessen az egy oldalra húzó és politikailag deformált közmédia-vezetés problematikáját” – mondta Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a 24.hu-nak adott interjúban.

Visszatérő kampányígéret volt Magyar Péter részéről, hogy a Tisza-kormány a hatalomra kerülése után felfüggeszti a közmédia hírszolgáltatását. Azt Tarr nem tudta megmondani, hogy ez mikor történik meg, de azt állította, a közmédia „meg fog szűnni, mindenki tudja, hogy meg kell szűnjön, mert ebben a formában ez nem nevezhető kiegyensúlyozott hírszolgáltatásnak továbbra sem. Tehát ha a jogszerűség felől nézzük, akkor nem felel meg a médiatörvénynek a mostani híradó sem.” Szerinte a vállalásaik részben teljesültek, nincs egyperces híradó, nincs orosz és kínai nyelvű híradó sem.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt meghallgatása a Társadalmi Részvétel bizottságban Fotó: Bankó Gábor/444

Arról is beszélt, hogy a közmédia átalakítása két lépcsőben történik meg.

„Az egyik az, hogy a súlyos kiegyensúlyozatlanságot a lehető legrövidebb időn belül kezelni kell. A másik pedig, hogy jelenlegi médiatörvényt át kell alakítani. Nemcsak azért, mert több ponton minimum kaotikus, hanem azért is, mert eltelt 15 év, és alapvetően megváltozott a világ és a hírfogyasztási szokások is. Anakronisztikus a jelenlegi törvény és a mai valóság kapcsolata”

– mondta, hozzátéve, az érintettekkel – hírfogyasztókkal, a nézőkkel, az alkotói szervezetekkel, producerekkel, közösségekkel – együttműködve akarják hosszabb távon átgondolni a törvényt.

A benyújtás előtt álló törvénymódosításról azt mondta, ha az átmegy, elindul az átalakítás. „Reméljük, hogy fél éven belül rendes pályázat útján megfelelő vezetőt fog tudni kapni a rendszer, és aztán kiegyensúlyozott testületekkel fog tovább működni a közmédia”.

Erre felmerült a riporterben a kérdés: „Tehát nem függesztik fel a hírsugárzást, és akár még fél évig még működhet a jelenlegi apparátus?” Tarr azt válaszolta:

„Én csak azt mondom, hogy maximum fél év az átmenet, amíg kialakul az új rendszer és megválasztott vezetője lesz. A köztes időszakban lesz egy szakértői vagy átmeneti vezetés, mert valakinek vezetni kell az intézményt a megváltoztatott törvény következtében.”

Szerinte a parlamenti jogalkotással megerősített helyzetben már fog tudni lépni a kormány, és azután lehet „felszabadítani” a közmédia egészét. Azt mondta, a feladata most az MTVA átvilágítása, „hogy ott a pénzek költése, a megbízások és egyáltalán az egész üzemeltetés mennyire volt jogszerű, mi igaz azokból a hírekből, melyek szerint többszörös produkciós költségekkel dolgoztak a kiszervezések nyomán a szolgáltatók. Az biztos, hogy ez a több mint évi 160 milliárd nem helyénvaló, ennek egy kis része megy egyébként tartalomgyártásra, és ebből is a nagyobb rész sportesemények közvetítésére.”