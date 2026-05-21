Az NMHH elnöke is aláírta az MCC megmentéséért indított aláírásgyűjtést

Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a Médiatanács elnöke is aláírta azt az aláírásgyűjtést, amelyet lényegében a Mathias Corvinus Collegium megmentéséért indítottak el. A május 6-án keltezett nyílt levelet már ezernél is többen írták alá, köztük Koltay is. Az NMHH különleges jogállású, önálló szabályozó szerv, a kormánytól szervezetileg és működésében is függetlenül látja el feladatát. Az előző kormány alatt azonban számos megkérdőjelezhető döntést hoztak. A legutóbbi beszédes példa erre az, amikor azt állították, hogy a hatóságnak a világon semmi köze a Fidesz fejbe lövős kampányvideójához.

A mostani nyílt levélben azt írják a kezdeményezők, „fontosnak tartjuk, hogy a közösségünk a jövőben is megmaradjon az alapító által meghirdetett közös értékeinket hitelesen képviselve: ez az európai kultúra gyökereihez való ragaszkodás, a nemzetközileg versenyképes tudás, az érdemalapú érvényesülés és a minden magyar iránti felelősségvállalás”.

Az NMHH működését 2023-ban az EBESZ és az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottságának küldöttsége is górcső alá vette magyarországi látogatásaikon és egyeztetései során megállapítottak aránytalanságokat és befolyásolásokat. Koltay nemhogy tagadta ezeket, meg is kérte őket, hogy többet ide ne jöjjenek.

Az új kormány szerdán terjesztett be egy alaptörvény-módosítási javaslatot. A Tisza nevében Melléthei-Barna Márton és Hantosi István nevéhez köthető javaslat a KEKVA-alapítványok államosításáról szól, amiről azt írtuk, a felsőoktatásban ugyancsak alapvető a NER lebontásához, de ahhoz is, hogy Magyarországnak legyen esélye hozzájutni az utolsó pillanatban a befagyasztott uniós forrásokhoz. A KEKVA számos intézményt érint, de ebben a keretrendszerben működik a Fidesz káderutánpótló-tehetséggondozójaként működő, Orbán Balázs vezette MCC is, mely több mint 500 milliárd forintos vagyonjuttatásban részesült.