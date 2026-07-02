„Arcfelismerő szoftver kikapcsolva” – Hegedűs Zsolt lelövette a kamerás beléptetőrendszereket az állami kórházakban

Lekapcsoltatta a kamerás beléptetőrendszereket az állami kórházakban Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. „A mai naptól a dolgozók be- és kiléptetésekor a kamerák nem funkcionálnak – írta közösségi oldalán. – A kamerák kizárólag biztonsági térfigyelésre és eseményfigyelésre használhatók. Az arcfelismerő szoftver kikapcsolva.”

Tavaly áprilisban derült ki, hogy az orvosok és az egészségügyi dolgozók tiltakozása ellenére kiépítik a kamerás beléptetőrendszereket az állami intézményekben. Ezt eredetileg 2023 végére ígérte Lengyel László, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára, aki a Magyar Kórházszövetség konferenciáján arról beszélt, az orvosoknak és más dolgozóknak az intézmény be- és kijáratainál elhelyezett készülékeken kell lehúzniuk a mágneskártyájukat, és közben videófelvétel készül róluk. Azzal érvelt, hogy vannak kórházak, ahol eltérnek az orvosi teljesítmények az átlagtól. „Akinek nyolc órát fizetünk, az legyen bent nyolc órát” – mondta.

Forrás: Hegedűs Zsolt fb-oldala

Hegedűs Zsolt még leendő miniszterként áprilisban azt ígérte, július 1-jére, Semmelweis-napra leszerelik a rendszereket. Azt mondta, „ez a metódus, ez a fajta rendőri típusú irányítási modell, amit Pintér Sándor alatt elindítottak, abszolút járhatatlan”. Szerinte „aki így gondolkodott, az nem érti meg az egészségügyben dolgozók szemléletét”.

A miniszter most azt is bejelentette, hogy „a sajtó munkatársai szabadabb rend szerint tudósíthatnak a kórházakból, és a dolgozók is egy új nyilatkozati rend, illetve irányelv alapján szólalhatnak meg”.