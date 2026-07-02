Egyre gyorsuló tempóban üresednek meg a háziorvosi praxisok Magyarországon

„A 2023-ban megkezdett ügyeleti reformot követő két évben 251-gyel nőtt a betöltetlen háziorvosi praxisok száma. Ehhez hasonló növekedésre korábban csaknem négy év kellett, vagyis az átalakítást követő időszakban a növekedés üteme közel megduplázódott” – írja fb-posztjában Kunetz Zsombor.

Az egészségügyi szakértő, a Röntgen blog szerzője közérdekű adatigénylés keretében kikérte az Országos Kórházi Főigazgatóságtól a tartósan betöltetlen háziorvosi és házi gyermekorvosi praxisok számának alakulását, amelyek az alábbi dinamikát mutatták:

Forrás: Kunetz Zsombor fb-oldala

Kunetz szerint „ez egy újabb ok, ami miatt Pintér Sándornak exbelügyminiszterként szégyellnie kell magát”. „Takács Péter kontárkodását már itt le kellett volna állítani” – szögezi le a szakértő.

Kunetz Zsombor a kezdetektől bírálta a „reformot”, 2023 szeptemberében például részletesen kifejtette, mi a gond azzal, hogy olyan ellátásra is kötelezhetik a háziorvost az ügyeleti ellátás során, amelyhez sokszor sem kompetenciája, sem megfelelő tudása nincs.