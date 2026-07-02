Ez itt egy gigantikus vízi tornádó, ami húsz percen át pörgött a Bodeni-tó fölött

Látványos vízi tornádót videóztak le a Bodeni-tó fölött szerdán, szúrta ki az osztrák Kronen Zeitungban a Telex. Ahogy az osztrák újság cikke fogalmazott: ritka természeti jelenség ámulatba ejtette az embereket, vízoszlop örvénylett közel 20 percig, a parttól távol, Friedrichshafen közelében.
Ez a húsz perc bőven elég volt ahhoz, hogy a történtekről készült videók elárasszák az internet különböző platformjait. Például egy ilyen:
És összeállítások is készülhettek:
Ugyanez állóképen:
Tornádót Magyarországon is láttak szerdán, mégpedig Mosonszolnok körmyékén, amikor ideértek a hőségzáró viharok. Róla az Időkép publikált itt megtekinthető felvételeket.