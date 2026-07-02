Két postás halt meg munkavégzés közben a rendkívüli hőségben

Két postai kézbesítő is elhunyt 40 fok feletti hőségriadó idején munkavégzés közben, írja a Blikk. A lap szerint a tragédiákról a közösségi médiában kezdtek el terjedni a hírek.
A Blikk megkeresésére a Magyar Posta megerősítette a halálesetek tényét. A társaság hivatalosan is elismerte, hogy a napokban két munkatársukat elveszítették, ám a részletekről a vizsgálatok lezárultáig nem nyilatkozhatnak. A Posta hangsúlyozta, őszinte részvétét fejezi ki a hozzátartozóknak, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a gyászoló családokat, valamint az elhunytak kollégáit támogassa ebben a rendkívül nehéz időszakban.
A Postás Szakszervezet szűkszavúan reagált a lapnak. Burján Ildikó elnök kiemelte, az emberi egészség védelme érdekében, valamint a munkavédelmi szabályok szigorú figyelembevételével a munkáltató több óvintézkedést is bevezetett a kritikus napokon.
Nem ez az első hasonló eset, 2024 júliusában országos hír volt, hogy életét vesztette egy postás, akit mentőhelikopterrel szállítottak el Kelebiáról, miután a nagy hőségben összeesett az utcán. Az eset egy nappal azután történt, hogy a településen megdőlt a melegrekord: akkor a délutáni órákban 41,6 fokot mértek.
Az idei első hőhullám minden csúcsot megdöntött Magyarországon, kedden Szécsényben 42,0 fokot mértek.
Szerdán életveszélyes állapotban, mentőhelikopterrel szállították kórházba, az intenzíven ápolták, de nem tudták megmenteni az életét.
Soha nem mértek még ilyen meleget Magyarországon.