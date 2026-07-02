Két postás halt meg munkavégzés közben a rendkívüli hőségben

Két postai kézbesítő is elhunyt 40 fok feletti hőségriadó idején munkavégzés közben, írja a Blikk. A lap szerint a tragédiákról a közösségi médiában kezdtek el terjedni a hírek.

A Blikk megkeresésére a Magyar Posta megerősítette a halálesetek tényét. A társaság hivatalosan is elismerte, hogy a napokban két munkatársukat elveszítették, ám a részletekről a vizsgálatok lezárultáig nem nyilatkozhatnak. A Posta hangsúlyozta, őszinte részvétét fejezi ki a hozzátartozóknak, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a gyászoló családokat, valamint az elhunytak kollégáit támogassa ebben a rendkívül nehéz időszakban.

A Postás Szakszervezet szűkszavúan reagált a lapnak. Burján Ildikó elnök kiemelte, az emberi egészség védelme érdekében, valamint a munkavédelmi szabályok szigorú figyelembevételével a munkáltató több óvintézkedést is bevezetett a kritikus napokon.

Nem ez az első hasonló eset, 2024 júliusában országos hír volt, hogy életét vesztette egy postás, akit mentőhelikopterrel szállítottak el Kelebiáról, miután a nagy hőségben összeesett az utcán. Az eset egy nappal azután történt, hogy a településen megdőlt a melegrekord: akkor a délutáni órákban 41,6 fokot mértek.

Az idei első hőhullám minden csúcsot megdöntött Magyarországon, kedden Szécsényben 42,0 fokot mértek.