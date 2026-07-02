Málta egyik leggazdagabb üzletembere 150 ezer eurót fizethetett az oknyomozó újságíró meggyilkolásáért

Hét évvel Daphne Caruana Galizia meggyilkolása után megkezdődött Málta egyik legnagyobb visszhangot kiváltó büntetőpere. A The Guardian tudósítása szerint az ügyészség azzal vádolja az ország egyik leggazdagabb üzletemberét, Yorgen Fenechet, hogy 150 ezer eurót fizetett három bérgyilkosnak az oknyomozó újságíró meggyilkolásáért. Caruana Galizia korrupciós leleplezései a máltai politikai és gazdasági elit legfelsőbb köreit is érintették.
A 44 éves Fenech – akinek családja a Hilton Malta szállodát és kaszinót is magában foglaló ingatlanbirodalom tulajdonosa – szerdán állt bíróság elé Vallettában. A vádlott ártatlannak vallotta magát. Az ügyészség emberölésben való bűnrészességgel és bűnszövetségben elkövetett bűncselekménnyel vádolja, és életfogytiglani börtönbüntetést kér rá.
Caruana Galizia 2017. október 16-án halt meg, amikor néhány perccel azután, hogy elhagyta bidnijai otthonát, felrobbant az autójába rejtett pokolgép. Az 53 éves újságíró Málta legismertebb oknyomozó újságírói közé tartozott: politikusok és üzletemberek korrupciós ügyeit tárta fel, ezért éveken át politikai támadások érték. Meggyilkolása egész Európában felháborodást váltott ki.
A tárgyalás első napján felolvasott vádirat szerint a gyilkosság terve 2017 áprilisában született meg. Az ügyészség állítása szerint Fenech felhívta barátját, Melvin Theuma taxisofőrt és fogadóirodai közvetítőt, és arra kérte, keressen valakit, aki megöli a nőt.
A vádirat szerint Fenech még egy konkrét nevet is javasolt: George Degiorgióét, a máltai alvilág ismert alakját. Miután Theuma felvette vele és testvérével, Alfreddel a kapcsolatot, megállapodtak a 150 ezer eurós díjban, amelyből 30 ezret előre fizettek ki.
Az eredeti tervet egy időre félretették a 2017-es előrehozott parlamenti választás miatt, majd miután a Munkáspárt ismét kormányra került, az ügyészség szerint Fenech utasítást adott a merénylet végrehajtására, és személyesen adott át egy készpénzzel teli borítékot Theumának.
A bérgyilkosok először lőfegyverrel akarták végrehajtani a gyilkosságot, végül azonban pokolgép mellett döntöttek. Az ügyészség szerint a bombát egy gyerekcipő dobozába rejtették a vezetőülés alatt, amit George Degiorgio távolról, mobiltelefonon küldött SMS-sel robbantott fel, miközben a kikötőben a hajóján tartózkodott.
Caruana Galizia fia, Matthew ért elsőként a helyszínre, ahol az égő roncsok között találta meg édesanyja maradványait.
A vádirat szerint a gyilkosság után Alfred Degiorgio felvette a pénzt, sőt további ötezer eurót is kapott költségekre, például egy nagy teljesítményű távcső megvásárlására. Az ügyészség azt is állítja, hogy Fenech később még jelentős összegeket fizetett a Degiorgio testvérek ügyvédi költségeire.
A hét vádlott közül Fenech az utolsó, aki bíróság elé került. Öten már jogerős ítéletet kaptak, egy ember pedig kegyelmet kapott a vallomásáért cserébe.
Daphne Caruana Galizia máltai újságírót 2017-ben ölték meg, nyolc évvel később még mindig nincsenek rács mögött a gyilkosság megrendelői. Az újságíró fia megrendítő könyvet írt minderről, a Lakmusznak pedig elmondta, mi változott Máltán édesanyja halála után.
Az oknyomozó riporter tragikus haláláról minden eddiginél több részlet derült ki. Eredetileg le akarták lőni, de aztán gyilkosai úgy döntöttek, ha felrobbantják, az „tisztább munka.”