Málta egyik leggazdagabb üzletembere 150 ezer eurót fizethetett az oknyomozó újságíró meggyilkolásáért

Hét évvel Daphne Caruana Galizia meggyilkolása után megkezdődött Málta egyik legnagyobb visszhangot kiváltó büntetőpere. A The Guardian tudósítása szerint az ügyészség azzal vádolja az ország egyik leggazdagabb üzletemberét, Yorgen Fenechet, hogy 150 ezer eurót fizetett három bérgyilkosnak az oknyomozó újságíró meggyilkolásáért. Caruana Galizia korrupciós leleplezései a máltai politikai és gazdasági elit legfelsőbb köreit is érintették.

Yorgen Fenech (k). Fotó: STRINGER/AFP

A 44 éves Fenech – akinek családja a Hilton Malta szállodát és kaszinót is magában foglaló ingatlanbirodalom tulajdonosa – szerdán állt bíróság elé Vallettában. A vádlott ártatlannak vallotta magát. Az ügyészség emberölésben való bűnrészességgel és bűnszövetségben elkövetett bűncselekménnyel vádolja, és életfogytiglani börtönbüntetést kér rá.

Caruana Galizia 2017. október 16-án halt meg, amikor néhány perccel azután, hogy elhagyta bidnijai otthonát, felrobbant az autójába rejtett pokolgép. Az 53 éves újságíró Málta legismertebb oknyomozó újságírói közé tartozott: politikusok és üzletemberek korrupciós ügyeit tárta fel, ezért éveken át politikai támadások érték. Meggyilkolása egész Európában felháborodást váltott ki.

A tárgyalás első napján felolvasott vádirat szerint a gyilkosság terve 2017 áprilisában született meg. Az ügyészség állítása szerint Fenech felhívta barátját, Melvin Theuma taxisofőrt és fogadóirodai közvetítőt, és arra kérte, keressen valakit, aki megöli a nőt.

A vádirat szerint Fenech még egy konkrét nevet is javasolt: George Degiorgióét, a máltai alvilág ismert alakját. Miután Theuma felvette vele és testvérével, Alfreddel a kapcsolatot, megállapodtak a 150 ezer eurós díjban, amelyből 30 ezret előre fizettek ki.

Az eredeti tervet egy időre félretették a 2017-es előrehozott parlamenti választás miatt, majd miután a Munkáspárt ismét kormányra került, az ügyészség szerint Fenech utasítást adott a merénylet végrehajtására, és személyesen adott át egy készpénzzel teli borítékot Theumának.

A bérgyilkosok először lőfegyverrel akarták végrehajtani a gyilkosságot, végül azonban pokolgép mellett döntöttek. Az ügyészség szerint a bombát egy gyerekcipő dobozába rejtették a vezetőülés alatt, amit George Degiorgio távolról, mobiltelefonon küldött SMS-sel robbantott fel, miközben a kikötőben a hajóján tartózkodott.

Caruana Galizia fia, Matthew ért elsőként a helyszínre, ahol az égő roncsok között találta meg édesanyja maradványait.

A vádirat szerint a gyilkosság után Alfred Degiorgio felvette a pénzt, sőt további ötezer eurót is kapott költségekre, például egy nagy teljesítményű távcső megvásárlására. Az ügyészség azt is állítja, hogy Fenech később még jelentős összegeket fizetett a Degiorgio testvérek ügyvédi költségeire.

A hét vádlott közül Fenech az utolsó, aki bíróság elé került. Öten már jogerős ítéletet kaptak, egy ember pedig kegyelmet kapott a vallomásáért cserébe.